MasterChef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya kimdir?

21.08.2019 09:39

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, yemeğin mutfağı Bolu'da dünyaya geldi. Yemek konusunda dünyanın çeşitli yerlerinde de eğitimler verdi Mehmet Yalçınkaya eşi, kariyeri, hayatı, biyografisi ve daha fazlası haberimizde…

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Başarılı şef,1974'te Bolu'da doğdu. 1988'de orta öğrenimini bitirdi ve Türkiye'nin üst düzey tesislerinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi farklı yerlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapan Yalçınkaya'nın, 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı.2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri yayınlandı.

ALMANYA'DA Kİ OLİMPİYATLARDA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Mehmet Yalçınkaya, Almanya'nın Erfurt şehrinde, 2008 ''Ika Olimpiyade Der Köche A'' kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu. Halen uluslararası yemek yarışmalarında Türkiye'yi temsil ediyor. "Fusion Mutfak" akımını Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA YEMEKLERİYLE BULUNDU

Yalçınkaya, 2008 yılında, ''Euroturkchefs Culınary Team'' adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı. 2009 yılında dünya turuna çıktı ve burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu. 2010 yılında Heds Grup/ Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirdi, aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

DÜNYA AŞÇILAR OLİMPİYATLARINDA İKİNCİLİK ELDE ETTİ

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi olan Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayımlandı.