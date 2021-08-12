Masterchef Görkem kimdir? Görkem Demiral kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Görkem ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya katılan 9. yarışmacı Görkem oldu. Bunun ardından izleyiciler Görkem Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Görkem Demiral'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Görkem kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Görkem ana kadroya katılan 9. yarışmacı için final turuna kaldı. Masterchef ana kadroya seçilen yedinci yarışmacı Görkem oldu. Peki, Masterchef Görkem Demiral kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF GÖRKEM KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmacısı olan ve ana kadroya seçilen Görkem Demiral 23 yaşındadır. Aslen İzmirli olan Görkem Demiral yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır. 6 senedir bu mesleği yapan Görkem,pek çok restoran ve otelde çalışmıştır. Annesi Faslı olan Görkem'in ablası Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim televizyon programlarına yarışmacı olarak katılan Esra Demiral'dır.