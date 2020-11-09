Masterchef Furkan neden elendi? Furkan'ın tabağında ne hata vardı? 8 Kasım Masterchef kim elendi? Neden elendi?

Masterchef 8 Kasım elenen isim belli oldu. Furkan, Barbaros ve Uğur üçlemesinden yarışmaya veda eden isim Furkan oldu. Peki Furkan neden elendi? Furkan'ın tabağında ne hata vardı?

Masterchef Furkan niye elendi? Vatandaşların cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisi bu. Peki Masterchef Furkan kimdir, neden elendi, yaptığı yemek hatalı mıydı?

MASTERCHEF 8 KASIM KİM ELENDİ?

Masterchef bugün yapılan dokunulmazlık oyununda Uğur 1. geldi. Geriye Barbaros ve Furkan kaldı. Şeflerin kararına göre Furkan yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF FURKAN NEDEN ELENDİ?

Şefler aslında hem Barbaros'un hem de Furkan'ın tabanklarını çok beğendi. Daha doğrusu tat konusunda ikisini de çok yakın buldu. Fakat Furkan'ın yemeğindeki ekmekler biraz çiğ olmuştu. Bu bakımdan Furkan yarışmaya veda eden isim oldu.

Kısacası Furkan'ın yaptığı ekmekler biraz çiğ yani pişmemiş olduğu için şefler tarafından yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı diyebiliriz.