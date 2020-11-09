Masterchef Furkan neden elendi? Furkan'ın tabağında ne hata vardı? 8 Kasım Masterchef kim elendi? Neden elendi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masterchef Furkan neden elendi? Furkan'ın tabağında ne hata vardı? 8 Kasım Masterchef kim elendi? Neden elendi?

09.11.2020 00:37 | Son Güncelleme: 09.11.2020 00:41
Masterchef Furkan neden elendi? Furkan'ın tabağında ne hata vardı? 8 Kasım Masterchef kim elendi? Neden elendi?

Masterchef 8 Kasım elenen isim belli oldu. Furkan, Barbaros ve Uğur üçlemesinden yarışmaya veda eden isim Furkan oldu. Peki Furkan neden elendi? Furkan'ın tabağında ne hata vardı?

Masterchef Furkan niye elendi? Vatandaşların cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisi bu. Peki Masterchef Furkan kimdir, neden elendi, yaptığı yemek hatalı mıydı?

MASTERCHEF 8 KASIM KİM ELENDİ?

Masterchef bugün yapılan dokunulmazlık oyununda Uğur 1. geldi. Geriye Barbaros ve Furkan kaldı. Şeflerin kararına göre Furkan yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF FURKAN NEDEN ELENDİ?

Şefler aslında hem Barbaros'un hem de Furkan'ın tabanklarını çok beğendi. Daha doğrusu tat konusunda ikisini de çok yakın buldu. Fakat Furkan'ın yemeğindeki ekmekler biraz çiğ olmuştu. Bu bakımdan Furkan yarışmaya veda eden isim oldu.

Masterchef Furkan neden elendi? Furkan'ın tabağında ne hata vardı? 8 Kasım Masterchef kim elendi? Neden elendi?

Kısacası Furkan'ın yaptığı ekmekler biraz çiğ yani pişmemiş olduğu için şefler tarafından yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı diyebiliriz.

İlgili Haberler

Masterchef'te kim elendi? 8 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
Masterchef'te kim elendi? 8 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
Masterchef'te kim elendi? 1 Kasım Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
MasterChef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? MasterChef Türkiye kim elendi?
MasterChef yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? MasterChef Türkiye kim elendi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Varank Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Uğur Mumcu Irmak Ünal Münir Nurettin Selçuk
Spor Arda Turan Ozan Tufan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masterchef Furkan neden elendi? Furkan'ın tabağında ne hata vardı? 8 Kasım Masterchef kim elendi? Neden elendi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 00:41:23. #1.14#
title