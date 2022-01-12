Masterchef final ne zaman 2022? Masterchef Türkiye büyük final ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? Masterchef büyük ödül nedir?
Masterchef'te büyük finale sayılı günler kaldı. İzleyiciler, Masterchef final ne zaman 2022? Masterchef Türkiye büyük final ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? araştırması yapıyor. Peki, Masterchef Türkiye 2022 finali ne zaman? Masterchef Türkiye 2022 final günü ne zaman olacak? Masterchef Türkiye finale kimler çıktı, belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
Masterchef 2022 finali ne zaman? Masterchef Türkiye finali hangi gün yapılacak? Masterchef finali canlı yayında mı olacak? Masterchef 2022 finaline kimler kaldı? gibi sorular gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Masterchef final ne zaman 2022? Masterchef Türkiye büyük final ne zaman, hangi gün, saat kaçta başlayacak? Detaylar sizlerle...
Finale kalan 4 isim şöyle:
- Sergen
- Hasan
- Eren
- Tahsin
Masterchef Türkiye 2022 finali hangi gün yapılacak henüz netleşmedi. Fakat Survivor 2022 15 Ocak Cumartesi tarihinde başlayacak. Haliyle Masterchef 2022 finalinin de bu tarihten önce yapılacağı tahmin ediliyor.
Masterchef Türkiye 2021 finali 14 Ocak Cuma 2022 tarihinde canlı yayında belli olacaktır. 15 Ocak günü ise Survivor başlayacak.
Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise tahminlere göre birinci olan yarışmacıya 500 bin TL ödül verilecek.
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