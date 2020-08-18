MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Eray hayat hikayesi! MasterChef Eray Instagram hesabı paylaşımları
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MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Eray hayat hikayesi! MasterChef Eray Instagram hesabı paylaşımları

Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Eray Aksungur, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Eray, başarı yolcuğunda neler yaptı. MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği? MasterChef Eray'ın hikayesi, başarı yolculuğu, MasterChef Eray Instagram hesabı!

MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Eray hayat hikayesi! MasterChef Eray Instagram hesabı paylaşımları
18.08.2020 13:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:30

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Eray, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Eray kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Eray Aksungur MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Eray hayat hikayesi ve MasterChef Eray Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Eray'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

MASTERCHEF ERAY MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF ERAY INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

"@eray_aksungur" hesabından yapılan paylaşımlar:

MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Eray hayat hikayesi! MasterChef Eray Instagram hesabı paylaşımları
MasterChef Eray kimdir? MasterChef Eray MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Eray hayat hikayesi! MasterChef Eray Instagram hesabı paylaşımları

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