MasterChef Elif kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? Tekvandocu MasterChef Elif Gülşen elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Elif kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Elif elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF Elif KİMDİR?

MasterChef Elif 2 çocuk annesidir. Dövüş sporları ile ilgilenen Elif'in Tekvandoda şampiyonlukları vardır.

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu yarışmacılarından Elif Adatepe Gülşen, spor salonunda eğitmenlik yaptığını ve 2022'de Türkiye, 2023'te ise Balkan ve Avrupa şampiyonlukları kazandığını açıkladı. Darp edildikten sonra dövüş sanatlarına yönelen Gülşen, jürilerden tam puan almak için 'Köfteli Beğendi' yemeği yaptı.

MASTERCHEF Elif ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Elif bir üst tura çıkmaya hak kazandı.