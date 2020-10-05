MasterChef Duygu neden elendi? Duygu ne dedi, neden veda etti? 4 Ekim MasterChef kim elendi?

MasterChef Türkiye 4 Ekim 2020 bölümünde 3 isim son eleme potasındaydı. Eleme potasına kimler gitti? MasterChef Didem kimdir? Masterchef Duygu kimdir? Masterchef Sefa kimdir? 4 Ekim Masterchef'te kim elendi? 4 Ekim Masterchef elenen isim kim oldu? MasterChef Duygu neden elendi? Duygu ne dedi, neden veda etti?

MasterChef'te bugün bir isim daha programa veda etti. Mavi takım ve kırmızı takımdan toplam 6 isim eleme potasına girdi ve yapacağı yemeklerle yarışacak olan 6 isimden biri elenecek. 6 kişinin bir tur daha mücadele edeceği ve en güzel tabağı sunmaya çalışacağı program sonunda bir isim elenecek.

MASTERCHEF DUYGU NEDEN ELENDİ?

Eleme potasında bu hafta 6 isim var. Didem, Uğur, Esra, Sefa, Duygu ve Eray elenmemek için yarışıyor.

Gecenin elenmekten kurtulan ilk tabağı Uğur oldu. Esra ve Eray'ın tabakları da beğenilen tabaklardan oldu. Bu durumda Didem, Duygu ve Sefa eleme potasına girmiş oldu.

Şefler bir tabağın bilerek kötü yapıldığını söyledikten sonra Duygu tabağıyla ilgili olarak açıklamalarını dile getirdi. ""Ben bir eğitmenim. Tercih yapmam gerekiyordu. O yüzden akademik kariyerim daha ağır bastığı için bilerek kötü yaptım"

MASTERCHEF DUYGU NE DEDİ? NEDEN YARIŞMAYA VEDA ETTİ?

MasterChef 4 Ekim tarihinde elenen isim Duygu oldu. Duygu akademik kariyerine devam etmek istediği için kasıtlı olarak kötü bir tabak çıkardığını ifade etti. Günlerdir bunun hakkında düşündüğünü ifade eden Duygu, durumla ilgili açıklamalar da yaptı.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

MASTERCHEF DUYGU MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Sıcak sebzeli bir yatak üstünde portakallı kapari soslu balık yapan Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye'de Somer şef ve Danilo şeften eve oyu alarak üst tura çıktı.

Duygu Acarsoy, üçlü düelloda Oya Çelik ve Gamze Günalp karşı karşıya geldi. Şeflerin bu gruptan istediği yemek, süzme mercimek çorbası oldu. 45 dakika sürenin sonunda şefler tadımını yaptı ve kararlarını verdiler. Duygu Acarsoy'un hazırladığı çorbanın kıvamı, tadı ile birlikte onun çalışma şekli nedeniyle günün kazananı oldu ve MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.