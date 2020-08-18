MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Duygu hayat hikayesi! MasterChef Duygu Instagram hesabı!
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MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Duygu hayat hikayesi! MasterChef Duygu Instagram hesabı!

Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Duygu Acarsoy, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Duygu, başarı yolcuğunda neler yaptı. Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Duygu'ın hikayesi, başarı yolculuğu, MasterChef Duygu Instagram hesabı!

MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Duygu hayat hikayesi! MasterChef Duygu Instagram hesabı!
18.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:30

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Duygu, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Duygu kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Duygu Acarsoy MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Duygu hayat hikayesi ve MasterChef Duygu Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Duygu'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Mutfağa girmesine neden olan olay, bundan on yıl önce evlendiği kişinin onu ilk haftada dolandırılmış. Daha sonra psikolojik yardım almak yerine mutfağa girmeye karar vermiş. Sonrasında profesyonel eğitimler almaya başlamış. Mutfağın ona terapi gibi geldiğini, mutfağa girdiği zaman inanılmaz mutlu olduğunu söyledi. Kötü bir şey yaşadığını ama bunun iyi bir şeye vesile olduğunu söyledi.

MASTERCHEF DUYGU MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Sıcak sebzeli bir yatak üstünde portakallı kapari soslu balık yapan Duygu Acarsoy, MasterChef Türkiye'de Somer şef ve Danilo şeften eve oyu alarak üst tura çıktı.

Duygu Acarsoy, üçlü düelloda Oya Çelik ve Gamze Günalp karşı karşıya geldi. Şeflerin bu gruptan istediği yemek, süzme mercimek çorbası oldu. 45 dakika sürenin sonunda şefler tadımını yaptı ve kararlarını verdiler. Duygu Acarsoy'un hazırladığı çorbanın kıvamı, tadı ile birlikte onun çalışma şekli nedeniyle günün kazananı oldu ve MasterChef Türkiye'de final turuna çıktı.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF DUYGU INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Duygu hayat hikayesi! MasterChef Duygu Instagram hesabı!
MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Duygu hayat hikayesi! MasterChef Duygu Instagram hesabı!
MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Duygu hayat hikayesi! MasterChef Duygu Instagram hesabı!
MasterChef Duygu kimdir? MasterChef Duygu MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Duygu hayat hikayesi! MasterChef Duygu Instagram hesabı!

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