MasterChef Duygu'dan canlı yayında şoke eden itiraf: Dayak yedim ve aldatıldım

MasterChef Türkiye'nin yarışmacılarından Duygu Acarsoy, nişanlısı tarafından aldatıldığını belirterek "Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun süre şiddet gördüm" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümüne yarışmacılardan Duygu Acarsoy'un özel hayatı hakkındaki açıklamaları damga vurdu.

STÜDYO BUZ KESTİ

İlk olarak nişanlısı tarafından aldatıldığını anlatan Duygu, ailesinin onaylamadığı bir evlilik yaşadığını söyleyerek, "Uzun süre şiddet gördüm." dedi. Duygu'nun açıklamaları sonrası stüdyo buz kesti.

İşte Duygu'nun açıklamaları;

"O insana çok güvendim. Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. 5 tane sabıkası varmış. Beni de dolandırdı. Üzerime var olan ev ve arabanın hepsi gitti. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun süre şiddet gördüm. Ben ayrıldım 14. gün. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kız daha sonra televizyon programlarına çıktı."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Duygu'nun şiddete uğradığını söylemesi sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında giren Duygu'nun yaşadıklarına Twitter'dan da çok sayıda tepki geldi.