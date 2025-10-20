Haberler

Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu 20 Ekim Pazartesi?

MasterChef Türkiye'de haftanın takımları, ilk dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Mavi ve Kırmızı takım arasında geçen heyecan dolu karşılaşmada, şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlığı kazanan ekip belli oldu. Gecenin sonunda kaybeden takım, eleme potasına bir yarışmacı göndererek haftanın ilk eleme adayını belirledi. Peki, dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim girdi? İşte gecenin tüm öne çıkan anları ve detayları.

Masterchef Türkiye'de yeni haftanın takımları oluşturuldu ve yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için sahaya çıktı. Takımlar, şeflerin beğenisini kazanmak için büyük bir mücadele sergiledi. Yarışma sonunda dokunulmazlığı kazanan takım şeflerin kararıyla açıklandı. Böylece haftanın ilk eleme adayı da belli oldu. Peki, dokunulmazlığı kazanan taraf hangisi oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'te yaşananların ayrıntıları.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu rakiplerinden daha başarılı bulunan Mavi Takım, gecenin galibi olarak haftayı avantajlı şekilde sürdürmeye hak kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM

Takım dokunulmazlığının ardından oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Barış, gecenin en iyi performansını sergileyerek bu haftanın bireysel dokunulmazlık unvanını kazandı. Böylece Barış, eleme potasına girmekten kurtulan ilk isim oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Aslı ve Sümeyye oldu.

