MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? MasterChef Batuhan Bayır Instagram hesabı!
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MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? MasterChef Batuhan Bayır Instagram hesabı!

16.12.2020 10:08 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:11
MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? MasterChef Batuhan Bayır Instagram hesabı!

MasterChef, Türkiye uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yemek yarışması. Masterchef'in geçen sezonlarının en sevilen yarışmacılarından biri olan Batuhan Bayır kimdir? Batuhan Bayır kaç yaşında ve nereli? Masterchef Batuhan Bayır Instagram hesabı nedir?

Masterchef Türkiye 2020 finaline az bir zaman kalmışken sürpriz konuklar ağırlamaya devam ediyor. Geçen sezonun en sevilen ve en başarılı yarışmacılarının ağırlanacağı yeni bölüme Batuhan Bayır da konuk olacak. Geçen sezonun en sevilen isimlerinden biri olan Masterchef Batuhan kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

Masterchef 2019'un genç ve yetenekli yarışmacısı Batuhan Bayır 23 yaşındadır. 1997 doğumlu Batuhan Bayır, aslen Mersinli'dir. Eğitimine ilk olarak Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciği bölümünde başlayan Bayır daha sonra İStanbul'da çeşitli eğitimler alarak aşçılığa başlamıştır. Şimdilerde Youtube kanalında yaptığı paylaşımlar ve yemekleriyle adından sıkça bahsettiriyor. Genç yaşında aşçılığa başlayan Masterchef Batuhan, çok sayıda restoranda çok sayıda iyi şefle çalışmıştır.2015yılında "Le Cordon Bleu" İstanbul'da "Diplome de Cuisin" eğitimini tamamlayan Batuhan Bayır, daha sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalışmış ve İstanbul'a, Alancha Restaurant'a geçiş yapmıştır. Şimdilerde de Alancha Restaurant'ta şeflik yapmaktadır.Genç yaşında kariyerine çokça başarı sığdıran Batuhan Bayır, MasterChef'te de başarısını göstermiştir.

MasterChef Batuhan kimdir, kaç yaşında? MasterChef Batuhan Bayır Instagram hesabı!

BATUHAN BAYIR INSTAGRAM HESABI

Batuhan Bayır, Masterchef'ten sonra da yemeklerini ve eğlenceli içeriklerini Youtube ve Instagram dayfalarını göstermeye devam etmiştir. Sosyal medya hesaplarını kendi adıyla kullanan Batuhan Bayır'ın kullanıcı adını "batuhanbayiir" olarak bulabilirsiniz.

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