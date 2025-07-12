MasterChef Ayten kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Ayten elendi mi?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Ayten elendi mi? MasterChef Ayten kimdir, kaç yaşında ereli, Instagram hesabı var mı?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF AYTEN KİMDİR?

Ayten Horoz, 54 yaşındadır, Mersinlidir.

Yaşına rağmen hala motosiklet tutkusu olduğunu söyleyen Ayten Horoz izleyicilerinde ilgisini çekmiş bir isim olmayı başarmıştır.

MasterChef Ayten Horoz yarışmanın en sempatik isimleri arasında yer alıyor. Pozitif enerjisiyle stüdyoda kahkaha tufanı estiren isim aynı zamanda bir motosiklet grubunun başkanıymış.

MasterChef yarışmacıları arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Ayten Horoz, sempatik tavırları ile hem izleyicilerden hem de jüriden tam not aldı. 'Bu zamana kadar siz bana konuk oluyordunuz, bir de ben size olayım dedim' çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Ayten Horoz, pozitif tavırlarıyla herkesin sevgisini kazandı.

MASTERCHEF AYTEN ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Ayten ana kadroya girmek için mücadele ediyor.