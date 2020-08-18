MasterChef 29. fragmanı yayımlandı! MasterChef Türkiye 28. son bölüm izle MasterChef Türkiye, ekrana gelen 28. bölümde kaptanlık mücadelesine sahne oldu. 16 yarışmacının yer aldığı turda en iyi tulumba tatlısını yapanmavi takımın kaptanı seçildi. Jüri, tulumba tatlısı en iyi olan yarışmacı olarak Tanya'yı seçti. Pekii, son bölümde neler oldu, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler?

MasterChef, 17 Ağustos akşamki bölümde, Tanya ve Ayyüce'nin kaptan olarak ilk görevlerini yerine getirmelerini izleyen karşısına çıkardı. 28. bölümde Ayyüce ve Celal'in sözleri üzerine Eray, kırmızı takıma karşı düşüncelerini sert bir dille ifade etti. Peki, MasterChef Türkiye yeni bölümde neler olacak?

MasterChef son bölüm izle...

MASTERCHEF 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

TV8'de sevenleriyle buluşan 2020 MasterChef Türkiye'de izleyenler, Tanya ve Ayyüce kaptanlığında ilk takım oyununa çıkan yarışmacıların heyecan ve gerginliklerine tanıklık edecek. Saniyelerle yarışan yarışmacılar, jürinin verdiği görevleri yerine getimeye çalışacak.

28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyesi olarak bulunduğu yarışmanın 28. bölümünde 2019 yarışmacıları ile açılış yapıldı. Sonrasında tulumba tatlısı ile ilk kaptanlık oyunu gerçekleştirildi. Jürinin beklentisinin kasine iyi tabak çıkaramayan yarışmacılar arasından Tanya kaptna seçildi ve kırmızı takımın kaptanı olarak da Ayyüce belirledi.

KIRMIZI TAKIM

Ayyüce tarafından oluşturulan mavi takımda; Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat ve Celal bulunuyor.

MAVİ TAKIM

Tanya'nın seçtiği mavi takım kadrosunda ; Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah yer alıyor.