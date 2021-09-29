Massaka kimdir? Rapçi Massaka (Murat İlhan) kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Massaka'nın gerçek ismi ne?
Türkçe rap dünyasında en beğenilen isimlerinden birisi Massaka (Murat İlhan) 'dır. Massaka'nın gerçek ismi nedir, gerçek adı nedir merak ediliyor. Massaka'nın şarkıları neler, kimlere diss atmıştır? Massaka kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Rapçi Massaka'nın hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Massaka gerçek adı ne? Massaka'nın şarkıları neler? Massaka nereli? Massaka evli mi? Murat İlhan, Massaka, Murdoc ve Diablo63 aynı kişiler mi? Diablo63 kimdir? Massaka şarkıları nelerdir? Detaylar haberimizde.
Rapçi Massaka'nın gerçek adı "Murat İlhan" 'dır.
Massaka ya da diğer bilinen sahne adlarıyla Murdoc, Massaka36 veya Diablo63; gerçek adıyla Murat İlhan (d. 25 Ekim 1984; Kreuzberg), Türk rapçi ve söz yazarı. Snoop Dogg ile birlikte yayımlamış olduğu "3 Kings" adlı şarkısı ile de bilinmektedir.
Massaka doğum tarihi : 25 Ekim 1984
Massaka kaç yaşında : 36 yaşında
Massaka nereli : Almanya doğumlu, aslen Trabzon'lu
Massaka mesleği ne : Rapçi ve söz yazarı
Massaka gerçek adı ne : Murat İlhan
Massaka diğer isimleri nedir : Murdoc, Massaka36, Diablo63
Ailesi Trabzon ilinden olan Massaka Almanya'nın başkenti Berlin'in Kreuzberg semtinde doğmuştur. Gençlik yılları oradaki birçok gurbetçi çocuğu gibi sokaklarda geçmiştir. İlerleyen yıllarda 36 Boys çetesinin bir üyesi olan Massaka, neo-Naziler ile kavga ederken rap müzik ile tanışmış, daha sonra da kendi parçalarını yazmaya başlamıştır. Killa Hakan, Monstar361, ve diğer kendisi gibi rap müzik ile ilgilenen çete arkadaşları ile birlikte düet yapmıştır. Yaşamını hâlâ Berlin'de sürdürmektedir.
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