MASKİ öğrencilere online platformlardan su tasarrufu eğitimi verecek
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MASKİ öğrencilere online platformlardan su tasarrufu eğitimi verecek

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MASKİ öğrencilere online platformlardan su tasarrufu eğitimi verecek

2018 yılından bu yana 10 bin öğrenciye su tasarrufu konusunda eğitim verildiğini belirten Genel Müdür Aslay, ziyarette, eğitimlerin online platformlardan devam ettirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'yi ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'yi ziyaret etti. Genel Müdür Burak Aslay'a Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş eşlik etti. Ziyarette, 2018 yılından bu yana birçok okulda 10 bin öğrenciye verilen su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitimlerin online platformlardan verilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

"2018 yılından bu yana 10 bin öğrenciye eğitim verildi"

Kendilerini kabul eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'ye teşekkür eden Genel Müdür Burak Aslay, "MASKİ Genel Müdürlüğü su tasarrufunu ve özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık ve sonuçlarını, bu duruma nasıl engel olabileceğimizi, il genelindeki öğrencilerimize farklı platformlardan anlatacağız. 2018 yılında başlayan eğitimlerimiz ile bugüne kadar 10 bin öğrenciye ulaştık.Bu sayıyı daha yüksek rakamlara yükseltmek amacıyla gerekli çalışmaları yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz Pandemi süreci içerisinde online olarak da bu süreci devam ettirmek için İl Milli Eğitim Müdürümüz ile istişarede bulunduk" dedi. Genel Müdür Aslay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'ye kumbara ve hediye takdim etti.

Kaynak: Bültenler

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