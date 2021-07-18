MASKİ, KURBAN BAYRAMI'NA HAZIR
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MASKİ, KURBAN BAYRAMI'NA HAZIR

MASKİ, KURBAN BAYRAMI'NA HAZIR
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince kesintisiz su temini için görevinin başında olacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince kesintisiz su temini için görevinin başında olacak.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Kurban Bayramı süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için nöbetçi ekipler oluşturduğunu kaydetti. Karataş, "Ekiplerimiz, içme suyu ve atık su tesislerinde oluşabilecek her türlü arızaya karşı önlemlerini aldı. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Mübarek Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın su sıkıntısı çekmemesi ve mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Kanalizasyon ve içme suyu arıza ekiplerimiz, olası sorun ve sıkıntılara anında müdahale edebilmek amacıyla hazır bekleyecek. Alo 185 Çağrı Merkezimiz ise 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Sahada gece gündüz demeden özveriyle çalışan ve bayram süresince görevde olacak olan tüm mesai arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. İslam alemi başta olmak üzere mesai arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

KARATAŞ: SUYUMUZU TASARRUFLU KULLANALIM

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, yaşanan kuraklık nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması çağrısında da bulunarak, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle son yılların en kurak dönemlerinin yaşanmasına sebep olduğunu kaydetti. Karataş, "Vatandaşlarımızdan ricamız suyu boşa harcamayalım. Gereksiz kullanımdan uzak duralım. Gelecek nesillerimiz için suyumuza sahip çıkalım" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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