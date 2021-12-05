MASKİ, İKİZCE MAHALLESİ'NDE YENİ YERLEŞİM YERLERİNE İÇMESUYU HATTI YAPIYOR

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yeşilyurt İlçesi'ne bağlı İkizce Mahallesi'nde imara açılan bölgede 2 bin metre içme suyu hattı ve 90 adet abone bağlantı çalışması gerçekleştiriliyor. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve beraberindeki teknik heyet yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e teşekkür eden İkizce Mahalle Muhtarı Şahin Erdal, "Mahallemizde yeni yerleşim alanlarına yaklaşık 90 konut yapıldı. Alt yapı ile ilgili gerekli çalışmaları MASKİ Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Emeği geçen herkese mahallelim adına teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım İnşaat Daire Başkanı Süleyman Şahin ise yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, "İkizce Mahallesi yeni imar bölgesinde yapılan 90 konuttan oluşan bu yerleşkede öncelikle içme suyu altyapısını ardından kanalizasyon altyapısını inşa edeceğiz. Şu anda başlattığımız çalışmayla öncelikle ana isale hattımızı yeniden inşa ediyoruz. Aktif kullanım yapan abonelerimizin bağlantılarını yapıyoruz. Yapılan çalışmalarımızın öncelikle İkizce Mahallesi'ne, yeni yerleşim yeri olan Seyituşağı'na ve buradaki hane halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: ALTYAPI SORUNU OLAN BİR YER KALMAYACAK

MASKİ'nin mesai mefhumu gözetmeden Malatya genelinde altyapı ihtiyacı olan bölgelerde çalışmalarına devam ettiğini aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, İkizce Mahallesi'nde içme suyu çalışmalarının devam ettiğini ve kanalizasyon ile ilgili çalışmaların ise kısa bir süre içinde başlayacağını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsal ilçelerde çalışmaların yoğunlaştığını belirten Mert, "Muhtarımızın talepleri üzerine burada yapılan yeni konutların altyapı çalışmalarına başladık. İlk etapta içme suyu hatlarını inşa ediyoruz. Ekiplerimiz, zeminin kaya olması nedeniyle kırıcıyla çalışıyorlar. Bu durum çalışmaların yavaş ilerlemesine sebep oluyor. En kısa zamanda çalışmalar tamamlanacak. Muhtarımız bölgenin kanalizasyon sorununu da bizlere iletti. Arkadaşlarımız proje çalışmalarını yapıyorlar. İkizce Mahallesi yeni yerleşim bölgesinin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını inşa edeceğiz. Başkanımızın altyapı sorunu olan hiçbir yerleşim yeri kalmayacak talimatlarını fazlasıyla önemsiyor, bu minvalde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz" dedi.

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