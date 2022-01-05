MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, 35 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu

MALATYA (Bültenler) - İmza törenine; Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ile Daire Başkanları katıldı.

KATİPOĞLU: DEPREM BÖLGESİNDEYİZ

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, Malatya'nın birinci derecede deprem bölgesinde olduğunu belirterek, "Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak birçok alanda hizmet vermekteyiz. Görevimiz sadece yangın söndürmekle sınırlı değildir. Belediyemizde kurumlar arası diyaloğun ve birlikteliğin artması noktasında başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Mert ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda arama kurtarma birliği oluşturma fikri ortaya çıktı. Bizlerde eğitmen arkadaşlarımızla beraber MASKİ' de yaklaşık 35 personelimize profesyonel anlamda yangın güvenlik ve deprem enkazları arama kurtarma noktasında eğitimler vereceğiz. Malatya deprem bölgesinde yer alan bir ilimiz. Yakın zamanda Sıtmapınarı'nda bir göçük oldu. Tüm ekibimizle oradaydık.Bu işleri daha kalabalık bir ekiple daha profesyonel yapmak için bugün MASKİ Genel Müdürümüz ile bir protokol imzaladık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

MERT: 35 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURDUK

Malatya'da yaşanan deprem ve Sıtmapınarı'nda yıkılan binanın ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları ile MASKİ bünyesinde arama kurtarma ekibi oluşturduklarını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, eğitimlerin ardından olası bir doğal afete müdahale edebilecek duruma geleceklerini söyledi. MASKİ olarak sadece altyapı ile ilgili değil birçok alanda çalışma yaptıklarını ifade eden Mert, "Gönüllülük esasına göre oluşturulan arama kurtarma ekibimiz sık sık İtfaiye Dairesi Başkanlığımız ile ortak tatbikatlar yapacaklar. Büyükşehir Belediyemize bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi, MASKİ ekibimize eğitim veriyor. Yaklaşık 35 kişilik bir ekip oluşturduk. Bundan sonraki yangın veya göçüklerde İtfaiye Daire Başkanlığı'nın kontrolünde hareket ederek nasıl müdahale edecekleri noktasında bir eğitim alacaklar.Birlik beraberlik içinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma çok anlamlı. Deprem başta olmak üzere afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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