MASKİ'den İlyaslar Mahallesine AAT Müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MASKİ'den İlyaslar Mahallesine AAT Müjdesi

MASKİ'den İlyaslar Mahallesine AAT Müjdesi
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesine kazandırılacak olan Atıksu Arıtma Tesisinin müjdesini mahalle muhtarı Faruk Yayla, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla paylaştı.

Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, "Mahallemize yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi ile sorunlarımız ortadan kalkacak. Karakurt Mahallesinde bulunan arıtma tesisi gibi adeta içerisinde piknik bile yapılabilecek modern bir tesise kavuşacağımız için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesine Atıksu Arıtma Tesisi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Karakurt Mahallesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinde mahalle muhtarları ve vatandaşları ağırlayan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'e Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ünal Kıykaç, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, da eşlik etti.İlyaslar Mahalle Muhtarı Faruk Yayla'ya mahalleye yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi projesinin tamamlandığını ve yakın zamanda da inşa çalışmalarının başlayacağının müjdesini veren Gökhan Çevik, Kırkağaç Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığına seçilen İlyaslar Muhtarı Faruk Yayla'yı tebrik ederek hediye takdim etti.

"Büyükşehir ve MASKİ ile hiç sorun yaşamadım"

İlyaslar Mahallesine yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi müjdesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, "Mahallemize yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi bizim için önemli bir hizmet olacak. Sorunlarımız var ve bu sorunların çözülecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Karakurt mahallesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisi de muhteşem bir tesis. Adeta içerisinde piknik yapabileceğiniz kadar kokusu olmayan modern bir tesis yapılmış. Böylesine harika bir tesisin mahallemizde de yapılacak olması bizleri gururlandırdı.2,5 yıldır İlyaslar Mahallesi muhtarıyım. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile hiçbir problem yaşamadım. Hizmetler ve çalışmalardan dolayı da müteşekkirim. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Lütfü Türkkan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Metin Oktay Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MASKİ'den İlyaslar Mahallesine AAT Müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 15:59:04. #1.15#

title