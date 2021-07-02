MASKİ'den İlyaslar Mahallesine AAT Müjdesi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesine kazandırılacak olan Atıksu Arıtma Tesisinin müjdesini mahalle muhtarı Faruk Yayla, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla paylaştı.

Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, "Mahallemize yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi ile sorunlarımız ortadan kalkacak. Karakurt Mahallesinde bulunan arıtma tesisi gibi adeta içerisinde piknik bile yapılabilecek modern bir tesise kavuşacağımız için çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesine Atıksu Arıtma Tesisi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Karakurt Mahallesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisinde mahalle muhtarları ve vatandaşları ağırlayan Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'e Manisa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ünal Kıykaç, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, da eşlik etti.İlyaslar Mahalle Muhtarı Faruk Yayla'ya mahalleye yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi projesinin tamamlandığını ve yakın zamanda da inşa çalışmalarının başlayacağının müjdesini veren Gökhan Çevik, Kırkağaç Belediyesi Kent Konseyi Başkanlığına seçilen İlyaslar Muhtarı Faruk Yayla'yı tebrik ederek hediye takdim etti.

"Büyükşehir ve MASKİ ile hiç sorun yaşamadım"

İlyaslar Mahallesine yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi müjdesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Faruk Yayla, "Mahallemize yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi bizim için önemli bir hizmet olacak. Sorunlarımız var ve bu sorunların çözülecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Karakurt mahallesinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisi de muhteşem bir tesis. Adeta içerisinde piknik yapabileceğiniz kadar kokusu olmayan modern bir tesis yapılmış. Böylesine harika bir tesisin mahallemizde de yapılacak olması bizleri gururlandırdı.2,5 yıldır İlyaslar Mahallesi muhtarıyım. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ile hiçbir problem yaşamadım. Hizmetler ve çalışmalardan dolayı da müteşekkirim. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler