Maski'de İş Sağlığı Toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen başkanlığında, Aylık Olağan İş Sağlığı Güvenliği ile MASKİ İlçe Şefleri toplantısı gerçekleştirildi.



MASKİ Genel Müdürlüğünde her ay düzenli olarak yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği ile MASKİ İlçeler değerlendirme toplantısı düzenlendi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, 1. Hukuk Müşaviri Gülbeyaz Akçıl, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Funda Solak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Necati Abalı, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı ve ilçe şefleri katıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından daha sağlıklı yapılanmalar için alınması gereken önlemlerin anlatıldığı toplantıda, MASKİ bünyesindeki örnek tesisler gösterildi. Bununla birlikte, iş aletleri kullanılırken uyulması gereken kurallar anlatıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısının sona ermesinin ardından MASKİ İlçeler değerlendirme toplantısına geçildi. Toplantıda ilçelerde hayata geçirilen yatırımların değerlendirilmesinin yanı sıra bundan sonraki süreçte yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı. İlçelerde yapılan çalışmalar hakkında yapılan istişarelerin ardından toplantı sona erdi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, düzenli olarak gerçekleştirdikleri İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı ile MASKİ İlçeler değerlendirme toplantısına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "İdare olarak işlerimizin birçoğu sahada ya da kapalı tesislerde gerçekleşiyor. Bu yüzden Manisalılara daha kaliteli hizmet vermek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarda iş sağlığına ve güvenliğine çok dikkat ediyoruz. Hem personelimizin hem de vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Düzenlediğimiz bu toplantılarla da dikkat edilmesi gereken unsurların sürekli olarak üzerinden geçiyoruz. İlçe Şefleri ile gerçekleştirdiğimiz aylık değerlendirme toplantılarımızda ise il genelinde hayata geçirilen yatırımların süreçleri ile ilgili şeflerimizden bilgi alıp, istişarelerde bulunuyoruz" dedi. - MANİSA