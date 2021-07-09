MASKİ Daire Başkanı Hayri Okkalı'nın acı günü
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MASKİ Daire Başkanı Hayri Okkalı'nın acı günü

MASKİ Daire Başkanı Hayri Okkalı'nın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı'nın babası Mustafa Okkalı vefat etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı'nın babası Mustafa Okkalı vefat etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Hayri Okkalı'nın babası Mustafa Okkalı hayatını kaybetti. Gördes ilçesi Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazına, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, MHP İlçe Başkanı Abdürrazik Yonat, ve yönetim kurulu, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MASKİ ilçe Şefi Türker Kesici, ailesi ve sevenleri katıldı. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Hayri Okkalı'ya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün baş sağlığı ve sabır dileklerini iletti. Merhum Mustafa Okkalı'nın cenazesi Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - MANİSA

MASKİ Daire Başkanı Hayri Okkalı'nın acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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