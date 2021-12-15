MASKİ Brimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi

Turnuvada, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı'na bağlı Abone Okuma ekibi şampiyon oldu.

Final maçı, Abone Okuma takımı ile İşletmeler 1 takımı arasında oynandı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'inde izlediği karşılaşmada Abone Saha takımı, İşletmeler 1 takımını 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Birim Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve personellerin izlediği karşılaşma sonrasında şampiyon olan takıma MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve TCDD Malatya 5. Bölge Müdürü Aliseydi Felek tarafında kupa ve madalyaları takdim edildi. Personellerin moral, motivasyon ve kaynaşması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getiren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "Her yıl geleneksel olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Birimler Arası Futbol Turnuvamız heyecanlı maçlara sahne oldu. İlk maçta bende mücadele ettim. Gerçekten önemli bir organizasyon. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada önemli olan kimin şampiyon olduğu değil. Önemli olan kardeşlik ve centilmenliktir. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı ve şampiyon olan Abone Saha takımını tebrik ediyorum" dedi. Kupa törenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

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