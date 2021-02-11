Maskeyi her yönüyle ele alan "Maske/Çağrışımlar" sergisi Fişekhane'de açıldı

Çağdaş İstanbul Vakfı ve Baksı Müzesi iş birliğiyle "Maske/Çağrışımlar" sergisi Baksı Müzesi'nden sonra Büyükyalı Fişekhane'de yer alan Cocoon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinde açılan sergide, 20 farklı sanatçı ve tasarımcının geçmişten bugüne insan hayatındaki rolünü ve salgının etkisiyle toplumları nasıl kontrolü altına aldığını anlatan eserler yer alıyor.

"Maske/Çağrışımlar" sergisinde, pandemi sürecinde hayatın ayrılmaz parçası haline gelen maskeye ilişkin algının, farklı yorumlar ve dışavurumlarla genleşmesi, zenginleşmesi ve izleyiciler üzerinde yeni sorulara, farkli çağrışımlara yol açması hedefleniyor.

"Burada dayanışma, paylaşma ve gelecek umudu nakletme duygusu var"

Sergi açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Baksı Kültür Sanat Vakfı kurucusu Hüsamettin Koçan, serginin pandemi döneminde planlandığını belirterek, "Herkeste bir gelecek endişesi var ve kendisini bir tehdit içinde hissediyor. 'Acaba sanatçılar buna nasıl bakıyorlar?' dedik. Bir arkadaşımız 'maske üzerinden gidelim' önerisinde bulundu. Yine sanat tasarım yapalım diye başladık." dedi.

Koçan, tasarımın işlevsel bir yanı olduğuna işaret ederek, sanatçının panik halinde bile olsa hayal kurma yeteneğini sürdürdüğünü ve kurduğu hayallerle geleceği tasarladığını ifade etti.

Sergide eseri bulunan sanatçıların pandemi ortamında insanın psikolojik ve sosyolojik konumunu dışardan bakarak yorumladıklarına dikkati çeken Koçan, şunları kaydetti:

"Hayat devam ediyor önerisi var burada. Maske çok boyutlu ele alınıyor ve burada bir filozofi söz konusu. Bütün bunların içinde bir başka yanı var. Bu yıl Baksı Müzesi'nin inşaatının 20, müze açılışının ise 10. yılı, onun için bu yapıtları bize armağan ettiler. Burada dayanışma, paylaşma ve gelecek umudu nakletme duygusu var. O açıdan olağanüstü çeşitlilik mevcut. Sergi şimdi burada, buradan tekrar Bayburt'a gidecek. Ondan sonra başka kentlere de gitmek istiyoruz."

Çağdaş İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise Baksı Müzesi'yle iş birliği yaptıkları için çok gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu ifade ederek, "Serginin içeriği dışında iki kurumun seviyeli bir iş birliği yapmasından çok memnunum. Her zaman kurumların birbirine daha yakın olmaları, iletişim içinde olmaları ve paylaşıma daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Güreli, güncele çok uygun serginin açılışını yaptıklarını vurgulayarak, sergide, her yönüyle maskenin bütün insanlık üzerindeki etkilerinin ve yansımalarının izlenebileceğini söyledi.

Çağdaş sanatın alt açılımlarının da eserlere yansıdığını belirten Güreli, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Çok iyi sanatçılar seçilmiş. Onlar da pandeminin içinden kendi duygularını çok iyi şekilde göstermişler. Pandemi ortamının getirdiği değişiklik ve yenilikler sanatçıya da yansıyor. Bu yansımaları da ümit ediyorum ki mayıs ayında fiziki olarak gerçekleştireceğimiz Contemporary İstanbul (CI) Sanat Fuarı'nda göreceğiz. Mayıs ayında yapacağımız bu fuar 25 civarı sadece Türkiye'den katılan galerilerle gerçekleşecek. Türk çağdaş sanatının bir yansıması olacak. Bunların detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız."

İnsanlık ile maskenin arasındaki bağı metafor olarak sorgulayan sergide, sanatçılar Alp İşmen, Aykut Erol, Beyza Boynudelik, Enis Karavil, Felekşan Onar, Ferhat Özgür, Fırat Engin, Gülcan Şenyuvalı, Gülten İmamoğlu, Halit Berker, Hatice Gökçe, İrfan Önürmen, Mehmet Kavukçu, Kerem-Merve Ariş, Mehmet Dere, Mike Berg, Mustafa Horasan, Sinan Logie, Simay Bülbül ve Özlem Süer'in eserleri yer alıyor.

"Maske/Çağrışımlar" sergisi, 21 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz