Maskesiz içeri sokulmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı - Haberler
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Maskesiz içeri sokulmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı

Maskesiz içeri sokulmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Arjantin'de maskesiz olduğu için dondurmacıya sokulmayan kadın, kıyafetlerini çıkartıp yüzünü kapattı. Etrafındaki meraklı bakışlara aldırış etmeyen kadın, iç çamaşırlarıyla dondurma sırası bekledi.

Arjantin'in Mendoza şehrinde bir kadın, dondurmacı dükkanına gitti. Burada çalışan personel, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini söyledi.

Maskesiz içeri sokulmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı

HERKESİN İÇİNDE SOYUNDU

Tansiyonun yükseldiği o anlarda, maskesiz kadın görevliler ile dalga geçerek "Bana maske tak demeyin. Şimdi maske takacağım'' dedikten sonra dükkanda bulunan insanların gözü önünde elbisesini çıkarıp yüzüne sardı.

Maskesiz içeri sokulmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı

İÇ ÇAMAŞIRI İLE DONDURMASINI ALDI

Tamamen iç çamaşırıyla kalan kadın, kimseyi umursamadan sırada bekleyip dondurma satın aldı. Daha sonra da dükkandan çıkıp elbisesini tekrar giydi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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