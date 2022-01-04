Maskesiz içeri sokulmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı

Arjantin'in Mendoza şehrinde bir kadın, dondurmacı dükkanına gitti. Burada çalışan personel, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini söyledi.

HERKESİN İÇİNDE SOYUNDU

Tansiyonun yükseldiği o anlarda, maskesiz kadın görevliler ile dalga geçerek "Bana maske tak demeyin. Şimdi maske takacağım'' dedikten sonra dükkanda bulunan insanların gözü önünde elbisesini çıkarıp yüzüne sardı.

İÇ ÇAMAŞIRI İLE DONDURMASINI ALDI

Tamamen iç çamaşırıyla kalan kadın, kimseyi umursamadan sırada bekleyip dondurma satın aldı. Daha sonra da dükkandan çıkıp elbisesini tekrar giydi.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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