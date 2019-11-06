Maskeme değil gözlerime bak

06.11.2019 19:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:18

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında lösemili çocuklara dikkatleri çekmek üzere maskeli yürüyüş düzenledi. Milli Kuvvetler Caddesi'nde Balıkesir Anadolu Lisesi Bandosuyla başlayan yürüyüş Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki basın açıklamasıyla sona erdi.



LÖSEV Bursa Bölge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte öğrenciler ellerinde pankartlarla lösemili çocuklara maske takarak destek verdi. LÖSEV adına basın açıklamasını okuyan Yasemin Güler, löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:



"Siz gönüllülerimiz, destekçilerimiz ile birlikte LÖSEV büyük bir ailedir. Bu büyük aile 22 yıl önce zor şartlarda aynı amaç altında bir araya gelen bir avuç idealist kişi ile birlikte büyümüş, bugün geldiği noktaya ulaşmıştır. LÖSEV 2-8 Kasım etkinlikleri kapsamında herkesi lösemili çocuklara destek olmaya ve empati yapmaya davet ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri ile sesimizi duyurmak istiyoruz. Bizler; löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu, lösemili çocukların maskelerini kendilerini korumak için taktıklarını, LÖSEV'in çocuk ve yetişkin hastalara ayni, nakdi ve sosyal destek verdiğini duyarlı Türk halkı ile paylaşıyor, daha bilinçli bir kamuoyu için herkesi davet ediyoruz."



Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki basın açıklamasının ardından ortaokul öğrencileri LÖSEV şarkısını seslendirdi. Etkinlik halk oyunları gösterileriyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA