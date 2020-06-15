'Maskematik'lerden İzmirlilere 6 milyon maske
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Maskematik'lerden İzmirlilere 6 milyon maske

'Maskematik'lerden İzmirlilere 6 milyon maske Yeni uygulama ile birlikte beşli paketler bir biniş ücreti karşılığında alınabilecek İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüsle mücadele sürecinde hizmete aldığı maskematikler aracılığıyla ücretsiz dağıtılan maske sayısı, 2 aydan kısa bir sürede...

15.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:08

'Maskematik'lerden İzmirlilere 6 milyon maske

Yeni uygulama ile birlikte beşli paketler bir biniş ücreti karşılığında alınabilecek

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüsle mücadele sürecinde hizmete aldığı maskematikler aracılığıyla ücretsiz dağıtılan maske sayısı, 2 aydan kısa bir sürede 6 milyona yaklaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin küresel salgınla mücadele kapsamında İzmirlilerin maskeye erişimini kolaylaştırmak için maskematiklerden ücretsiz dağıttığı maske sayısı 2 aydan kısa bir sürede 6 milyona yaklaştı. Belediye, korona virüs salgınının ilk gününden itibaren maskeye ulaşma konusunda yaşanan sıkıntıları Meslek Fabrikası bünyesinde yaptığı maske üretimi ve hayata geçirdiği maskematik formülüyle aştı. İzmir'in merkezinde yaşayan vatandaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için 17 metro istasyonu ve Karşıyaka, Bostanlı, Konak vapur iskelelerine maskematik yerleştirildi. Buca'da Şirinyer İZBAN durağının yanındaki parka, Çiğli İZBAN istasyon girişine ve Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi Parkı önüne seyyar ise maskematikler kuruldu. 17 Nisan'da devreye alınan maskematikler kentteki maske dağıtım ağının omurgasını oluşturdu. Geride kalan yaklaşık 2 aylık sürede metro istasyonlarındaki maskematiklerden 4 milyon 700 bin, İZDENİZ iskelelerinde 494 bin, seyyar maskematiklerle ise 552 bin adet dağıtım yapıldı. İzmirliler, İzmirim kartını okutarak 7 günde bir içinde 5 adet maske olan maske paketinden ücretsiz yararlandı. Normalleşme süreci kapsamında bu hafta devreye girecek yeni uygulama ile birlikte beşli paketler bir biniş ücreti karşılığında alınabilecek.

Günde 120 bin maske üretiliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında Meslek Fabrikası bünyesinde da maske üretiyor. İzmirlilere daha fazla maske ulaştırmak için kesim işinin yapıldığı 5 adet makine alınarak üretim kapasitesi günlük 120 bine çıkarıldı. Meslek Fabrikası eğitmenleri ve gönüllüler de maskelerin dikimini yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde ilçe belediyelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ve tarım işçilerine ise 368 bin maske dağıttı.

'Maskematik'lerden İzmirlilere 6 milyon maske

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı Haber
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Haber
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Bingöl Karlıova'da meydana gelen 5,7'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
Metrobüs durağındaki şüpheli paket, bomba paniği yaşattı
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
İtalyanların 'Yeni Ronaldo' olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Emre Kınay Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: 'Maskematik'lerden İzmirlilere 6 milyon maske - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 14:09:04. #1.15#
title