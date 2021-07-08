Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıp "halay çeken" onlarca kişiye polisten uyarı

Son dakika haberler: Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde bir açık alanda yapılan sünnet düğününe katılan yaklaşık 500 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde düğünlerin düzenlenmesi" uyarılarını dikkate almadı.