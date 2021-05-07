Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp etmişti; tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp etmişti; tahliye edildi

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp etmişti; tahliye edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan Torman "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar yargılandığı davada tahliye edildiİstanbul 24.

İSTANBUL Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden Furkan Torman "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar yargılandığı davada tahliye edildi

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki-sanık Furkan Toraman tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS)  katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu

ÇOK PİŞMANIM

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Furkan Torman, "Olaydan dolayı çok pişmanım. Kasıtlı olarak yaptığım bir şey değildi. Karşı tarafın hakareti ve nişanlımın bayılması neticesinde korku ve paniğe kapıldığım için yapmış olduğum bir hareketti. Cezaevinde koronavirüs nedeniyle bir arkadaşımız vefat etmiştir. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

TAM KAPANMADAN ÖTÜRÜ SAĞLIK RAPORU ALAMADIKKoronavirüs dolayısıyla uygulanan tam kapanma nedeniyle müşteki-sanık Rıfat Babayiğit için sağlık raporu alamadıklarını söyleyen avukatı Ezel Demirkol, "Dosyada bazı eksik belgeler olduğundan, biz şahsı Adli Tıp Kurumu'na götürmüş olsaydık bile raporun sunulma durumu bu aşamada mümkün değildi. Sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederiz" diye konuştu.Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYİstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yakınını getiren Furkan Torman, maskesini düzgün takmadığı için hastane personeli Rıfat Babayiğit tarafından uyarılmıştı. Uyarı üzerine çıkan tartışmada Furkan Torman, Babayiğit'i darp etmişti. Yaşanan arbede esnasında sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit ise Torman'ın sırtına bant makinesi ile vurmuştu. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Furkan Torman'ın "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıldan 6 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'in ise Torman'a silahtan sayılabilecek bir makineyle vurduğu ve darp raporunun da bu yönde olduğu gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz, burası açık ve net
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Antonio Guterres
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Yılmaz Vural Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp etmişti; tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:45:32. #1.16#

title