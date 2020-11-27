Maske takmayan pazarcının savunması pes dedirtti: "Müslüman adam ölümden korkmaz"

Maske takmayan pazarcının savunması pes dedirtti: "Müslüman adam ölümden korkmaz" Vakaların arttığı, ek yoğun bakımların açılıp camilerden anonsların yükseldiği Adana'da kurallara uyulmuyor Adana'da korona virüs vaka sayılarının artmasına, ek yoğun bakım yataklarının açılıp camilerden her...

Maske takmayan pazarcının savunması pes dedirtti: "Müslüman adam ölümden korkmaz"

Vakaların arttığı, ek yoğun bakımların açılıp camilerden anonsların yükseldiği Adana'da kurallara uyulmuyor

ADANA - Adana'da korona virüs vaka sayılarının artmasına, ek yoğun bakım yataklarının açılıp camilerden her gün anonslar yapılmasına rağmen birçok vatandaş maske takmıyor. Bir pazarcı esnafının ise maskesini çenesinin altına takıp satış yapması, "Maskeni niye takmadın' sorusuna ise verdiği 'Müslüman adam ölümden korkar mı?' cevabı şaşırttı.

Son açıklanan verilere göre vaka artışının yaşandığı iller arasında Adana'da yer alıyor. Ek yoğun bakım yataklarının açıldığı, vatandaşın korona virüs testi için sıraya girip kuyruk oluşturduğu kentte camilerden maske, mesafe ve hijyen konularına uyulması konusunda anonslar yapılıyor.

Son 24 saatte 29 bin 132 kişinin virüse yakalanıp toplamda 13 bin 14 kişinin vefat ettiği salgına rağmen Adana'da bazı vatandaşlar hala maske ve mesafe kurallarına uymuyor. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesinde ki bir pazarda bazı vatandaşların kurallara uymadan hareket ettiği, görüldü.

Maskesini çenesinin altında takan bir pazarcının ise İHA muhabirinin, 'Neden maske takmıyorsunuz' sorusuna ise verdiği, "Esnafın yarısı takıyor, yarısı takmıyor. Müşteri yok, bir şey yok. Bende takmıyorum. Vakaların artmasından ne korkacağım. Ölüm nereden geliyorsa oradan gideriz kardeşim ya. Ölümden mi korkacağız. Müslüman adam ölümden korkmaz" diye konuştu.

Maskesini takan Asuman Kayatürk isimli bir vatandaş artan vakalardan korktuğunu söyleyerek, "Vatandaşların çoğu kurallara uymuyor. Bizler gördüğümüzü uyarıyoruz ama insanlar işin ciddiyetinde değil. Vakalar da arttı. Çok korkuyorum vallahi. Keşke herkeste korksa ama şaka geliyor insanlara" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ