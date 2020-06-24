Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerin listesi! Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı.Maske takma zorunluluğu hangi illerde var? İstanbul, Ankara İzmir'de sokağa maskesiz çıkmak yasak mı? İşte sokağa çıkma yasağı olan iller.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok büyük şehir ve şehirlerimizde maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Başlangıçta belirli illerimizle başlayan kısıtlama daha sonra diğer illere genişletildi. Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu illerimiz ile ilgili güncel listeyi haberimizde ele aldık. MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU BÜYÜK ŞEHİRLERİMİZ HANGİLERİ? Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Amasya, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Malatya, Muğla, Sakarya, Zonguldak, Diyarbakır, Kayseri ve Erzurum. MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU DİĞER İLLERİMİZ HANGİLERİ? TRABZON, ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, ANKARA, ARDAHAN, AYDIN, BALIKESİR, BARTIN, BATMAN, BOLU, BURDUR,DÜZCE,GİRESUN,IĞDIR, ISPARTA, İSTANBUL, KAHRAMANMARAŞ, KARABÜK, KIRKLARELİ, KONYA, KÜTAHYA, MARDİN, MUŞ, NEVŞEHİR, OSMANİYE, SİİRT, SİVAS, ŞIRNAK, TUNCELİ, UŞAK RİZE ŞANLIURFA Maske takma zorunluluğu hangi illerde var?