Maske kullanımına dikkat çekmek için aracının önüne bezden 'maske' yaptı DÜZCE'de Ömer Faruk Kurt, koronavirüs salgınına karşı maske takılmasının önemine dikkat çekmek için otomobilinin önüne maske benzeri bez bağlayarak, trafiğe çıktı.

DÜZCE'de Ömer Faruk Kurt, koronavirüs salgınına karşı maske takılmasının önemine dikkat çekmek için otomobilinin önüne maske benzeri bez bağlayarak, trafiğe çıktı.

Düzce'de yaşayan Ömer Faruk Kurt, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek istedi. Kendisi de dışarı çıkarken maske takan Kurt, otomobilin kaputunu maskeye benzettiği siyah bezle örttü. Aracıyla trafiğe çıkan Ömer Faruk Kurt, bazı kişilerin uyarılara rağmen hala maske takmadığını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde insanların maske takması için çağrılar var. Ancak bazı vatandaşlarımız bu çağrıya uymuyorlar. Ben de buna dikkat çekmek için arabamın önüne maske benzeri biz bez taktım. Ayrıca insanlar için akciğer neyse arabada karbüratör aynıdır. Dışarıdan gelen hava arabanın içine doluyor. Bizler de devamlı arabadayız, bu şekilde biraz da olsa önlem almaya çakıştık" dedi.

Kaynak: DHA