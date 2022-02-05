Maske Kimsin Sen ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maske Kimsin Sen hangi gün, bugün var mı? Maske Kimsin Sen günü mü değişti? Cumartesi günü mü?
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Fox TV'nin sevilen yarışma programı Maske Kimsin Sen bugün tam saatinde başlamadı. Yayın akışında da farklı saatte gösterilen Maske Kimsin Sen ne zaman, saat kaçta başlayacak merak edildi. Peki, Maske Kimsin Sen ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maske Kimsin Sen hangi gün, bugün var mı? Maske Kimsin Sen günü mü değişti? Cumartesi günü mü? Maske Kimsin Sen yeni günü ne zaman? İşte detaylar...
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maske Kimsin Sen hangi gün, bugün var mı? Maske Kimsin Sen günü mü değişti? Cumartesi günü mü?
Maske Kimsin Sen her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
Fakat bugün program saat 21:45 'de başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda 20:00'da başlıyordu.
Maske Kimsin Sen bugün saat 21:45 'de başlayacaktır. Fox TV'nin yayın akışına göre program bugün saat 21:45 'de ekranlara gelecek. Maske Kimsin Sen bitmedi veya final yapmadı. Sadece biraz geç başlıyor.
Twitter'dan yapılan resmi paylaşım şöyle:
"Bu akşam için hazır mısınız? #MaskeKimsinSen yeni bölümüyle bu akşam 21.45'te FOX'ta!
@FOXTurkiye"
Buna göre program saat 21:45'de başlayacaktır.
- 19:00 - Ana Haber
- 20:00 - Orta Direk Şaban
- 21:45 - Maske Kimsin Sen?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
- Tansel Öngel
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Sunucu : Tansel Öngel
Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, ilk önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (Ümit Karan - 1. bölümde açıklanan isim oldu.)
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA (Cemal Hünal - 7. bölümde açıklanan isim oldu.)
Ayna - TBA (Biran Damla Yılmaz - 6. bölümde açıklanan isim oldu.)
Şövalye - TBA (Ender Saraç - 5. bölümde açıklanan isim oldu.)
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA (Derya Baykal - 3. bölümde açıklanan isim oldu.)
İskelet - TBA (Keremcem - 4. bölümde açıklanan isim oldu.)
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA (Hazer Amani - 2. bölümde açıklanan isim oldu.)