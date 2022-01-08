Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Dinozor gerçek ismi nedir? - Haberler
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Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Dinozor gerçek ismi nedir?

Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Dinozor gerçek ismi nedir?
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Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler merak ediliyor. Merak edilen isimlerden biri de Dinozor oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Dinozor gerçek ismi nedir?

Maske Kimsin Sen Dinozor beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Dinozor gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Dinozor maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Dinozor hangi ünlü çıktı?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

Maske Kimsin Sen'de Dinozor'un performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Dinozor maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.

Dinozor maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

  • - İzleyiciler tarafından Müge Boz tahminleri yapılıyor.
  • - Gökçe Bahadır (Doğu Demirkol'un tahmini)
  • - Ömür Gedik (Melis Sezen'in tahmini)
  • - Müge Boz (Eda Ece ve Alican Yücesoy'un tahmini)

Dinozor için ipuçları:

- Konser veriyor

- Kendi videolarını çekiyor

Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Dinozor gerçek ismi nedir?

Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:

  • Gözcü (Ümit Karan)
  • Gladyatör (Hazer Amani)

Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Dinozor kimdir belli olmadı.

FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

FOX TV, tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlama kararı aldı

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