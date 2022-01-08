Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü kimdir, açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Dinozor gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler merak ediliyor. Merak edilen isimlerden biri de Dinozor oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Dinozor gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen Dinozor beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir? Dinozor maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Dinozor gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Dinozor maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Dinozor kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Dinozor hangi ünlü çıktı?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen'de Dinozor'un performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Dinozor maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 2 isim açıklandı.
Dinozor maskesinin altında kim var izleyiciler ve jüriler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- - İzleyiciler tarafından Müge Boz tahminleri yapılıyor.
- - Gökçe Bahadır (Doğu Demirkol'un tahmini)
- - Ömür Gedik (Melis Sezen'in tahmini)
- - Müge Boz (Eda Ece ve Alican Yücesoy'un tahmini)
Dinozor için ipuçları:
- Konser veriyor
- Kendi videolarını çekiyor
Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:
- Gözcü (Ümit Karan)
- Gladyatör (Hazer Amani)
Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Dinozor kimdir belli olmadı.
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