Maske Kimsin Sen Ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ağaç ismi nedir?
Maske Kimsin Sen maskesini çıkartan ünlüler kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Ağaç geliyor. Peki, Maske Kimsin Sen Ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ağaç ismi nedir? Ağaç maskesinin altındaki isim belli oldu mu? Ağaç maskesi kimdir, hangi ünlü, açıklandı mı? İşte detaylar...
Maskesini çıkartan yarışmacılar yavaş yavaş belli oluyor. Bunun akabinde, Maske Kimsin Sen Ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Ağaç ismi nedir? merak ediliyor. Peki, Maske Kimsin Sen Ağaç kimdir, açıklandı mı?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (1. bölümde açıklandı - Ümit Karan)
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA (2. bölümde açıklandı - Hazer Amani)
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen programında Ağaç maskesinin altında hangi ünlü var merak ediliyor. Henüz Ağaç maskesi açılmadı, haliyle kim olduğu belli değildir. Fakat izleyiciler yapılan tahminler arasında Ağaç maskesinin altında Suzan Kardeş olabileceği tahmin ediliyor.
Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm
Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm
Haberler.com - Gündem