Maske kalktı mı, kalkıyor mu? 1 Temmuz maske yasaklar kalktı mı? 1 Temmuz 2021 maskeler serbest mi olacak?

Türkiye, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına bugün itibarıyla geçti. Bugünle birlikte yaklaşık 1 yıl 3 aydır var olan kısıtlamaların pek çoğu ortadan kalktı. Peki, 1 Temmuz kararlarına göre maske yasakları kalktı mı? Maske takmak serbest mi olacak? Maske zorunluluğu kaldırılacak mı?

1 Temmuz 2021 maske yasakları kalkıyor mu? 1 Temmuz 2021 maske takmak kalkacak mı? Bugünden itibaren maske takmak serbest mi olacak? Yapılan açıklamaya göre maskeler kalkacak mı? Maskeler ne zaman kalkacak? İşte tüm detaylar...

1 TEMMUZ MASKE YASAKLARI KALKIYOR MU?

Korona önlemleri kapsamında alınan maske ve sosyal mesafe kuralları ise ülke genelinde devam ediyor.

Maske takma ile ilgili alınan kararlar şu şekilde:

- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

- Şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verildi, ayakta yolcu alınabilecek ve maske takmak zorunlu olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar da şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilecek.

- Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen "ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma" tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak.

1 TEMMUZ YASAKLAR KALKTI MI? ALINAN TÜM KARARLAR NELERDİR?

Türkiye, kademeli normalleşmenin üçüncü etabına bugün itibarıyla geçti. Bugünle birlikte 15 aydır var olan kısıtlamaların pek çoğu ortadan kalktı. Buna göre, sokağa çıkma kısıtlaması tamamen son bulurken, yeme-içme yerleri için getirilen pek çok sınırlama da kaldırıldı. Korona önlemleri kapsamında alınan maske ve sosyal mesafe kuralları ise ülke genelinde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı. Türkiye'de bugün itibarıyla kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçiliyor. Pek çok alanda sınırlamalar kalkıyor.

Normal hayata dönüşte değişen düzenlemeler şöyle: