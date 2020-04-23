Masal Şatosu Sihirli Davet filmi! Masal Şatosu Sihirli Davet konusu nedir? Masal Şatosu Sihirli Davet oyuncuları kimler?
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Masal Şatosu Sihirli Davet filmi! Masal Şatosu Sihirli Davet konusu nedir? Masal Şatosu Sihirli Davet oyuncuları kimler?

Bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yerli çocuk filmi Masal Şatosu Sihirli Davet konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

23.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:15
Masal Şatosu Sihirli Davet filmi! Masal Şatosu Sihirli Davet konusu nedir? Masal Şatosu Sihirli Davet oyuncuları kimler?

23 Nisan'a özel çocuklar için ekranlarda birçok yapım yer alıyor. Kanal D televizyonlarda ilk defa yayınlanacak olan Masal Şatosu Sihirli Davet filmi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Masal Şatosu Sihirli Davet filmi hakkında merak edilenler haberimizde.

MASAL ŞATOSU SİHİRLİ DAVET FİLMİNİN KONUSU

Berk Kuka'nın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filminin başrollerde Ecrin Su Çoban ve Berk Coşkun yer alıyor.

11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları, mahallelerinde güzel bir yaz geçirmektedirler. Ancak bir gece Neşe odasının penceresinden bakarken masal kahramanı bir cücenin bahçelerine bir şey sakladığını görür. Ertesi sabah bahçede bulduğu şey masal diyarına açılan kapının sihirli anahtarıdır ve bu anahtar Neşe'nin ve abisinin, arkadaşları ile birlikte o yazın hatta tüm yaşamlarının en unutulmaz iki gününü geçirmelerine sebep olacaktır.

Masal Şatosu Sihirli Davet filmi! Masal Şatosu Sihirli Davet Masal Şatosu Sihirli Davet konusu nedir? Masal Şatosu Sihirli Davet oyuncuları kimler?
Masal Şatosu Sihirli Davet

MASAL ŞATOSU SİHİRLİ DAVET FİLM KÜNYESİ

Yönetmen: Burak Kuka

Tür: Aile

Yapım Yılı: 2019 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma

Senaryo: Başak Gülsoy

Yapımcı Firma: Retropro Yapım

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

MASAL ŞATOSU SİHİRLİ DAVET OYUNCULARI

Berk Coşkun

Ecrin Su Çoban

Ayça Tilki

Nila Fırat

Ayşegül Çınar

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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