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Masal İstanbul Festivali, 'Suyla Gelen Masallar' temasıyla Küçükçekmece'de başlıyor

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Masal İstanbul Festivali, 'Suyla Gelen Masallar' temasıyla Küçükçekmece'de başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi'nin "Suyla Gelen Masallar" temasıyla ikincisini gerçekleştireceği Masal İstanbul Festivali, 28 Eylül'de başlıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Belediyesi'nin "Suyla Gelen Masallar" temasıyla ikincisini gerçekleştireceği Masal İstanbul Festivali, 28 Eylül'de başlıyor. Yaşamın vazgeçilmezi 'su'yu konu alan festival, katılımcılar için bu yıl disiplinler arası bir buluşma noktası olacak

Küçükçekmece Belediyesi'nin "Suyla Gelen Masallar" temasıyla ikincisini gerçekleştireceği Masal İstanbul Festivali, 28 Eylül'de Osmanlı Kibrit Fabrikası'nda (Kibrithane) yapılacak açılış programıyla başlıyor. Pandemi ile kıymeti daha çok anlaşılan yaşamın vazgeçilmezi 'su'yu konu alan festival, katılımcılar için bu yıl disiplinler arası bir buluşma noktası olacak.

Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen festivalde Türk, Alman, Macar ve Filistinli alanında uzman masal anlatıcıları Küçükçekmece'ye konuk olacak.

Başkan Çebi'den İstanbullulara davet: "'Suyla Gelen Masallar'da buluşalım"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Masal İstanbul Festivalimizin ikincisine ev sahipliği yapıyoruz. İlkinde ilçemizin en büyük zenginliklerinden olan Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türüne ve doğal yaşama dikkat çekmiştik. Bu kez pandemi ile son günlerde varlığının değerini daha çok anladığımız yaşam kaynağımız, 'su'ya dikkat çekiyoruz. Su, pek çok unsuru ile halk anlatılarının en sevilenlerinden olan masallarda da etkili bir biçimde yaşamını sürdürmektedir. Bu kapsamda, 6 gün boyunca ilçenin çeşitli noktalarında masal anlatıcıları Masal Kamyonu ve Masal Bisikleti ile yetişkin ve çocuklara masallar anlatacak. Tüm İstanbulluları 'Suyla Gelen Masallar'da buluşmaya ve çeşitli sanat disiplinleriyle bir arada olmaya davet ediyorum" dedi.

Masal, çeşitli sanat disiplinleriyle buluşuyor

Masalı; müzik, dans ve el sanatlarıyla buluşturacak olan festivalin açılış programında özgün müziğin ilk temsilcilerinden 'Ezginin Günlüğü' sahne alacak. Kent sakinlerine masalların büyülü dünyasına yolculuk yaptırmayı hedefleyen festivalde, uluslararası masal anlatıcılarının yanı sıra Baba Zula, İstanbul Opera Topluluğu ve Burcu Karadağ mini konserlerle katılımcılarla buluşacak.

Masal Kamyonu ve Masal Bisikleti çocuklar ile kadınlarla buluşacak

Masal Kamyonu ve Masal Bisikleti ilçedeki kültür merkezleri, Küçükçekmece Gölü kıyısı ve kreşlerde çocuklarla, Hünerli Eller Çarşısı'nda ise kadınlarla buluşacak. Festivalin teması doğrultusunda pandeminin baş savaşçıları sağlık çalışanlarına da saygı duruşunda bulunulacak. Bu kapsamda, ilçedeki iki hastanenin sağlık çalışanlarının çocuklarının öğrenim gördüğü kreşlerde, masal anlatıcıları çocuklarla bir araya gelecek.

6 gün boyunca devam edecek

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Festival Yönetmeni Güney Özkılınç, "Sürekli döngü halinde olan suyun birbirine bağladığı tek bir dünya toplumu var. Su evrensel kıymetimiz. Masallar da öyle. Suyun hayattaki bin bir sureti bu defa anlatılan masallarda Küçükçekmece'de can bulacak. 6 gün boyunca devam edecek festivalimize, ilçe sakinlerimiz, İstanbullular ve ülkemizdeki tüm masalseverler davetlimizdir" diye konuştu.

Nazlı Çevik Azazi: "Masallarda su kültünün izlerini göreceğiz"

Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi Sanat Yönetmeni Nazlı Çevik Azazi ise, "İçinden geçtiğimiz zorlu zamanlarda suyun ülkeler ve toplumlar için ne anlama geldiği dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlenen etkinliklerle tartışılıyor. Hemen hemen her toplumda suyun yaratılışa kaynaklık ettiği ve yaşayanların sonu olacağı varsayımları olduğu rahatlıkla söylenebilir. Su arındırıcılığı, koruyuculuğuyla, şifasıyla kutsal kabul edilir. Kahramanları hayali bir dünyada yaşayan masallar toplumun değer yargılarını üstü kapalı bir biçimde aktarmaları sebebiyle son derece önemlidir. Bu festivalde masallarda su kültünün izlerini göreceğiz ve izleyeceğiz" dedi.

İlçenin çeşitli noktalarında sürecek festival, 3 Ekim'de Sanat İstanbul Gösteri Merkezi bahçesinde düzenlenecek kapanış pikniği ile sona erecek. - İSTANBUL

Masal İstanbul Festivali, 'Suyla Gelen Masallar' temasıyla Küçükçekmece'de başlıyor

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