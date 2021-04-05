Masal gününün konuğu Başkan Taban oldu
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Masal gününün konuğu Başkan Taban oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Masal gününün konuğu Başkan Taban oldu

Türkiye ve Azerbaycan ortaklı "Bana Bir Masal Anlatsana" adlı eTwinning projesi kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, minik dinleyicilerine "Üç Öküz" adlı masalı anlattı.

Türkiye ve Azerbaycan ortaklı "Bana Bir Masal Anlatsana" adlı eTwinning projesi kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4/E sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, minik dinleyicilerine "Üç Öküz" adlı masalı anlattı.

Şakir Lakşe İlkokulu öğretmenlerinden Rabia Yılmaz Derin ve TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerinden Murat Derin'in kuruculuğunu yaptıkları, Türkiye ve Azerbaycan ortaklı "Bana Bir Masal Anlatsana" adlı eTwinning projesiyle masal dolu günler geri geldi. Anadolu masallarının ele alındığı projede, Türkiye ve Azerbaycan'dan 11 öğretmen ve 350 öğrenci yer alıyor. Proje sayesinde Anadolu masalları çocuklar tarafından öğreniliyor ve kültürümüze ait masal kahramanları tanınıyor. Okullarda yürütülen bu proje ile Anadolu sözlü edebiyatının vazgeçilmez bir parçası olan masalların okunmasının, anlatılmasının ve dinlenmesinin yaygınlaştırılmasını hedefleniyor. Bu proje ile aileler çocuklara masal anlatmanın önemini kavrayacak, çocuklar ise doğru masal anlatabilme becerisinin yanında kendi masallarını da yazmayı öğrenecekler. Proje ile 6-11 yaş arası öğrencilerin masallara olan ilgisinin arttırılması hedeflenirken, yaklaşık 4 ay sürecek projeye Başkan Alper Taban da masal anlatımıyla destek verdi. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4/E sınıfının konuğu oldu. Okulun kütüphanesinde proje kapsamında öğrencilere "Üç Öküz" adlı Anadolu masalını anlatan Başkan Taban'ı, öğrenciler ilgiyle dinledi.

Okul kütüphanesinde öğrencilere masalını anlatan Başkan Taban, "Bu proje bize ilk geldiğinde ben çok kıymetli buldum. Çünkü bizim gerçekten birbirinden kıymetli masallarımız var, Anadolu masallarımız var. Bu masallar anlatılmadıkça unutulmaya yüz tutuyor. Özellikle gelişim çağında olan evlatlarımızın bu masalları dinlemesinde gerçekten çok ciddi yarar olduğunu düşünüyorum. Bol bol kitap okumanızı istiyoruz, hikayeler, masallar okumanızı arzu ediyoruz. Tabii okulda eğitiminizi almaya devam edeceksiniz, öğrenmeye devam edeceksiniz, kendinizi yetiştirmeye, geliştirmeye devam edeceksiniz. Bunu yanı sıra büyüklerimizin ve yetişkinlerimizin de artık unutulmaya yüz tutan masal anlatma olayını artık onlara tekrar yeniden geriye döndürebilir miyiz? Herkes birden fazla masal öğrensin, çocuklarımızın gerek uykuya dalarken gerek dinlemek istediği her alanda onlara bu masalları anlatmalarını istiyoruz. Çünkü çok güzel hikayeler, içerisinden çıkarılacak dersler var. Ben projenin de bu minvalde çok kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi. - BURSA

Masal gününün konuğu Başkan Taban oldu
Masal gününün konuğu Başkan Taban oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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