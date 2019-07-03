Masal Ağacı kitabının mimarları İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'i ziyaret ettiler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Saffet Şeker Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'i ziyaret ettiler.

Ziyarette Okul Müdür Yardımcısı Özlem Bilgin Mercan ve "Masal Ağacı" Etwinning Projesinde görev alan öğrenciler yer aldı. Öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'e proje hakkında bilgi verdiler. Türkiye'den 50, Portekiz, Romanya, Slovakya, Azerbaycan'dan birer ortağın bulunduğu projede yazılan masallardan oluşan "Masal Ağacı" kitabını Mahmut Demir'e takdim ettiler. Mahmut Demir projeden duyduğu memnuniyetini ifade etti. Proje temelli çalışmaları desteklediğini, yayınlanan kitabın okul kütüphanelerinde yer alması için çalışma başlatacağını söyledi. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkürler iletti. - BİLECİK

Kaynak: İHA