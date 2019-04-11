Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!
Ankara'da masaj salonu tabelalı iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye operasyon düzenlendi. Opersayonda 4'ü polis memuru, 1'i adliye, 1'i de belediye çalışanı 22 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da masaj salonu tabelalı iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü polis memuru, 1'i adliye, 1'i de belediye çalışanı 22 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 polis memurunun da arandığı bildirildi.
SAVCILIK, KAMU GÖREVLİLERİNİN DE OLDUĞUNU TESPİT ETTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, kentin farklı noktalarında masaj salonu tabelası altından açılan iş yerlerinde fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Başsavcılık, bu salonların organize bir şekilde aynı kişiler tarafından işletildiğini ve suç şebekesinin içinde kamu görevlilerinin de olduğunu tespit etti.
ÇETEYLE İRTİBATLI 8 POLİS MEMURU SAPTANDI
Teknik ve fiziki takibe alınan suç örgütünün, iş yerlerinin ruhsat işlerini takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir üyesi, adli işlerini takip eden Ankara Adliyesi'nde çalışan başka bir üyesi ve çeteyle irtibatlı 8 polis memurunun olduğu saptandı.
22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Savcılığın talimatıyla dün harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 4'ü polis, 1'i adliye, 1'i de belediye çalışanı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 polis memurunun da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Gözaltına alınan çete üyeleri hakkında, 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'örgüte yardım', 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme', 'rüşvet' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.
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memlekete bakCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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İşin içinde fuhuş haberleri olunca bolca okunuyor ve de çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. ( ben dahil). Polislerinde, kamu çalışanları nında insan olduğunu bkişilerinde sağlıklı her insan gibi cinsel ihtiyaçları olması neden normal karşılanmıyor. Bence normal olmayan bu ihtiyaçların karşılanması nın bu kadar zor hatta suç olması veya suç sayılması. Maddi durumu çok iyi olan kişilerin böyle bir suçu olmuyor. Onlar evine sipariş veriyor yada 5 yıldızlı güvenli otel odalarında ihtiyaçlarını gideriyorlar. Saygın kişiliklerinde leke olmuyor.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Benim kocişim yapamaz zaten her aksam mesaiye kalıyor yazıkCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Bizler polisleri imamları askerleri öğretmenleri hep mükemmel biliyoruz ve böyle haberlerle karşılaşınca insanda iman olmayınca nice profları eğitimcileri güvenlikçileri daha çok duyacağız. Bizim itibar ünvan paradan ziyade toplumsal ahlaka inananlar için iyi bir imana ihtiyacımız varCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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İgrenççç tam bir igrenç iş sen koru allahim!!! Düşünsene kaç adamla yatıyorlar üç beş kurusa !!! Bir an düşündüm de midem almadi allah kurtarsın ne dıyımCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır