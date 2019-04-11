Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!

Ankara'da masaj salonu tabelalı iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü polis memuru, 1'i adliye, 1'i de belediye çalışanı 22 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 polis memurunun da arandığı bildirildi.

SAVCILIK, KAMU GÖREVLİLERİNİN DE OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, kentin farklı noktalarında masaj salonu tabelası altından açılan iş yerlerinde fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Başsavcılık, bu salonların organize bir şekilde aynı kişiler tarafından işletildiğini ve suç şebekesinin içinde kamu görevlilerinin de olduğunu tespit etti.

ÇETEYLE İRTİBATLI 8 POLİS MEMURU SAPTANDI

Teknik ve fiziki takibe alınan suç örgütünün, iş yerlerinin ruhsat işlerini takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir üyesi, adli işlerini takip eden Ankara Adliyesi'nde çalışan başka bir üyesi ve çeteyle irtibatlı 8 polis memurunun olduğu saptandı.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın talimatıyla dün harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 4'ü polis, 1'i adliye, 1'i de belediye çalışanı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 polis memurunun da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan çete üyeleri hakkında, 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'örgüte yardım', 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme', 'rüşvet' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA