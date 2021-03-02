Masaj salonları ve yüzme havuzları açıldı mı, hangi illerde açılacak? Masaj salonları, yüzme havuzları için karar açıklandı!

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında ise hamam, masaj salonları ve yüzme havuzu açıldı mı, hangi illerde açılacak sorusuna işletme sahipleri yanıt aramaya başladı. Halı saha ve yüzme havuzu gibi spor tesislerinin düşük riskli illerde açılacağı duyuruldu. Masaj salonları ve yüzme havuzları açıldı mı, hangi illerde açılacak?

Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında gelen açıklamaların ardından hamam, masaj salonları ve yüzme havuzu açıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin illerin risk durumuna göre kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Hamam, masaj salonları, yüzme havuzu gibi tesislerin sahipleri ve bu yerlere üyelikleri bulunan vatandaşlar ise son durumu merak ediyor. İşte hamam, sauna ve yüzme havuzları ile ilgili son durum...

MASAJ SALONLARI, YÜZME HAVUZU AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Yeni normalleşme kapsamında Halı saha ve yüzme havuzu gibi spor tesisleri düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında hizmet verebileceği duyuruldu. Böylelikle hamam, masaj salonları, yüzme havuzu açıldı mı, ne zaman açılacak soruları da yanıt buldu…

HALI SAHA-HAVUZLAR SON DURUMU!

Halı saha ve yüzme havuzu gibi spor tesisleri düşük riskli illerde sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında hizmet verebilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.

İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.

Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.

Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.

Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.