Masailer Üsküdar'da su sorununa dikkati çekti

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masailer, Üsküdar'da, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla ülkelerinde yaşanan su sorununa dikkati çekti.

Geleneksel kıyafetleri ve başlarında taşıdıkları su kovalarıyla Üsküdar Meydanı'ndan Kız Kulesi'ne yürüyen Masailer, vatandaşlara Afrika'da yaşanan su sorununu anlatmaya çalıştı.

Su kovalarıyla geleneksel danslarını da sergileyen Masailerin etkinliği, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti.