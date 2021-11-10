Masailer, İstanbul'dan dünyaya su mesajı vermeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneğinin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masailer, ülkelerindeki su sorununa dikkati çekmek için İstanbul'daki gezilerini sürdürüyor.??????

Küresel anlamda bütün dünyanın ortak problemi haline gelen ve iklim değişikliği ile artan su sorununu uzun yıllardır derinden hisseden Afrika'dan yükselen çığlığı duyurmak isteyen Masailer, başlarında taşıdıkları su kovaları ile 3 günde yaklaşık 20 kilometre yürüdü.

Gezi kapsamında, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve Fatih Kaymakamı Kaan Peker'i ziyaret eden Masailer, yaşadıkları sorunları, temiz su kaynaklarına ulaşmak için verdikleri mücadeleyi ve ülkelerinde bir tas suya ulaşmak için her gün en az 6 kilometre yürüdüklerini anlattı.

Daha sonra Mısır Çarşısı'nı gezen Masailer, esnafın ikram ettiği lokumdan tattı. Masailer, çarşıda geleneksel danslarını da sergiledi.

Sultanahmet Meydanı'nda da ilgiyle karşılanan Masailer, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret ederek, burada dua etti. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Masailer, Sirkeci'den arabalı vapurla Üsküdar'a geçti. Masailer, vapurda martılara simit atıp Boğaz'ın eşsiz manzarasını izledi.

Üsküdar Meydanı'ndan Kız Kulesi'ne doğru sahil boyunca başlarında su kovaları taşıyan Masailer, vatandaşlara destek çağrısında bulundu.

Geleneksel kıyafetleri ve başlarında taşıdıkları su kovalarıyla ile Tanzanya'dan İstanbul'a gelen Neancyaurelia Magare, Zakia Pleacide Kanji, Farida İbrahim Mtumwa, Adam Salum Choggy, Saida Said Juma ve Abubakar Mahakum Dachi'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.