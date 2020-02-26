Masa Dağı yolu genişletiliyor

26.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:25

Kepez Belediyesi, Duacı mahallesinin şehir merkeziyle ulaşımını kısaltan Masa Dağı bölgesindeki yolunu genişletiyor. Başkan Hakan Tütüncü, otoban gibi yol açtıklarını belirterek, "Bu çok geniş yol, uzun yıllar Kepez'in trafiğini rahatlatan önemli bir güzergah olacak" dedi.



Kepez Belediyesi, orman vasfını kaybetmiş 2B arazileri üzerindeki mülkiyet sorununun çözülmesinden sonra konut yapımının hızlandığı Masa Dağı bölgesini, yeni yollarla şehrin dört bir yanına bağlıyor. Antalya Şehir Hastanesi'nin de yapılacağı Masa Dağı'nın batı, doğu ve güney kısımlarına 20 metre genişliğinde yollar açılmıştı. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şimdi de Masa Dağı'nı, kuzeyindeki Duacı Mahallesi'ne bağlayan 6469 Sokak'ta yol genişletme çalışması başlattı. Antalya-Burdur Yolu'nun Korkuteli Kavşağı'na da ulaşım imkanı sunan 6469 Sokak, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde 2009'da açılmıştı.



Genişlik 8 metreden 20 metreye çıkıyor



Duacı Mahallesi 9045 ve 9035 sokaklarının kesişimi ile Çankaya Mahallesi 6466 Sokak arasında açılan yol, bölgenin şehir merkezine ulaşımını kısaltmıştı. Yıllar içerisinde araç trafiğinin artmasından dolayı 5 metre genişliğindeki yol, kullanım yoğunluğunu kaldıramaz hale gelmişti. Fen İşleri Müdürlüğü de, Masa Dağı'ndaki konut yapımının artmasını ve araç yoğunluğunu dikkate alarak bu yolun genişliğini 8 metreden 20 metreye çıkarıyor. Genişletme çalışması kapsamında 1571 metre uzunluğundaki yolda, iş makineleriyle sert kaya parçaları kırılarak, yolun alt tabakası oluşturuluyor. Daha sonra kamyonlarla getirilen kum, çakıl gibi malzemelerle yolun alt tabakası güçlendiriliyor ve tesviyesi yapılıyor. Ardından ağır silindirle yol düzeltiliyor. Alt yapı çalışmalarından sonra ise yol asfaltla kaplanacak. Fen İşleri Müdürlüğü, 6469 Sokak'ta başlattığı yol genişletme çalışmasını kısa zaman içerisinde bitirmeyi planlıyor. Hizmete girdiğinde araç sürücülerine konforlu bir yol hizmeti sunacak olan yol, bölgeye yapılacak olan Antalya Şehir Hastanesi için de alternatif bir ulaşım yolu olacak.



"Yol bölgeye değer katacak"



Başkan Hakan Tütüncü de yapımı süren yol çalışmasını yerinde inceledi. Tütüncü, çalışmayla ilgili Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ve Fen İşleri Müdürü Ali Arslan'dan bilgi aldı. Açıklamasında, "Yolunuz yoksa yordamınız da yoktur" diyen Tütüncü, "Bu yol Duacı Mahallemizi, Masa Dağı'na ve Çankaya Mahallesi'ne bağlıyor. Bu yolu, göreve geldiğimiz 2009'da açmıştık. Bu cadde açıldığı gün itibariyle şehir içi trafiğini rahatlatan önemli bir yol olmuştu. Aynı zamanda da bölgede yaşayan hemşehrilerimize, şehir merkezine ulaşım konusunda ciddi bir vakit kazandırmıştı. Ama ne var ki, yıllar içerisinde Kepez gelişti, değişti ve büyüdü. Masa Dağı bölgesi, çok önemli bir yerleşim bölgesi oldu. Duacı Mahallemiz, önemli bir sayfiye yeri haline geldi. Bu nedenlerden dolayı yol, çok daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu yol, aynı zamanda Antalya-Burdur Yolu Korkuteli Kavşağı ile Varsak bölgesi arasında da ulaşımı sağlıyor. Dolayısıyla daha geniş bir yola ihtiyaç duyuldu. Belediyemiz, şimdi burada adeta otoban gibi kocaman bir yol yapıyor. Bu çok geniş yol, uzun yıllar Kepez'in ve Antalya'nın trafiğini rahatlatan bir güzergah olacak. Bunun yanında genişlettiğimiz yol, bölgeye değer de kazandıracak. İnanıyorum ki, bu yol yapıldıktan sonra bölgedeki hareketlilik, kalkınmışlık ve gelişmişlik daha da artacak" ifadelerinde bulundu.



"Karayolları gibi çalışıyoruz"



Kepez Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğünün, Karayolları gibi çalışan bir kurum haline geldiğine işaret eden Tütüncü, "Kepez Belediyesi, otoban gibi yolları kendi imkanları, ekipmanları ve personeliyle yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüzün bürokratlarını ve çalışanlarını kutluyorum; başarılarının devamını diliyorum. Belediyemiz geliştikçe bu tip büyük projeleri kendimiz yapabilir hale geldik. İnşallah çok daha güzel çalışmaları hemşehrilerimize kazandıracağız. Altı çizilmesi gereken en önemli nokta şu; Kepez Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatma, alternatif yollar üretme konusunda adeta Büyükşehir gibi çalışan bir belediye haline geldi. Yeni yollar açmaya, şehrimize yeni güzergahlar kazandırmaya, yeni yollarla medeniyet yolculuğunda şehrimizi bambaşka bir seviyeye taşımaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA