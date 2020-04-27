Maryland Valisi: Trump'ın sözlerinden sonra vücuda nasıl dezenfektan enjekte edileceği konusunda...
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BBC

Maryland Valisi: Trump'ın sözlerinden sonra vücuda nasıl dezenfektan enjekte edileceği konusunda...

ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Başkan Donald Trump'ın geçen hafta koronavirüsün tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmeyi önermesinden sonra, halktan dezenfektanın nasıl enjekte edileceği ya da bunun ağız yoluyla nasıl alınabileceği konusunda yüzlerce telefon aldıklarını açıkladı.

27.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:05
Maryland Valisi: Trump'ın sözlerinden sonra vücuda nasıl dezenfektan enjekte edileceği konusunda...

ABD'de Maryland Valisi Larry Hogan, Başkan Donald Trump'ın geçen hafta koronavirüsün tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmeyi önermesinden sonra, halktan dezenfektanın nasıl enjekte edileceği ya da bunun ağız yoluyla nasıl alınabileceği konusunda yüzlerce telefon aldıklarını açıkladı.

Trump'ın partisinden (Cumhuriyetçi Parti) olan Hogan, CBS Televizyonu'na "İnsanların bunu nasıl ciddiye aldığını anlamak zor" dedi.

'Trump aklına geleni söylüyor'

Vali Hogan ABC televizyon kanalına da Trump'ın günlük basın toplantılarında "aklına geleni söylediğini" ve açıklamalarının bilimsel gerçeklere dayanması gerektiğini belirtti.

Trump'ın önerisinden sonra eyaletin acil durum birimi Twitter hesabından bir uyarı yayımlamış ve mesajda "Hiçbir koşulda iğne ya da başka yollarla vücuda dezenfektan enjekte edilmemeli" denilmişti.

Dünyanın en büyük dezenfektan üreticilerinden Reckitt Benckiser da Trump'ın önerisine karşı "Dezenfektanlar hiçbir koşulda enjekte edilmemeli, içilmemeli, yenmemelidir" uyarısında bulunmuştu.

Dezenfektanlar solunması ya da yutulması halinde ölümcül olabilen maddeler. Deri, göz ve burunla doğrudan temasları da tehlikeli.

Trump, bilim insanlarını şaşkınlığa uğratan açıklamasında "Dezenfektanın virüsü bir dakikada yok ettiğini görüyorum. Bunu vücudun içine enjekte etmenin bir yolu var mı? Tıpkı bir temizlik yapar gibi. Bunu araştırmak ilginç olabilir" demişti.

Donald Trump, tepkilerin ardından dezenfektanla ilgili sözlerini "alaycı bir ifadeyle söylediğini" öne sürmüş ve gazetecilerin "düşmanca sorular sorması nedeniyle artık günlük basın toplantısı düzenlemenin anlamsız olduğunu" söylemişti.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany de Trump'ın dezenfektan önerisinin bağlamından koparılarak yayınlandığını savundu.

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