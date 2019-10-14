Marx İstanbul'da 14 Ekim'de CKM'de

14.10.2019 11:48

Oyunla ilgili yönetmen Semih Çelenk şöyle konuştu: "Marx bugünün Türkiye'sinden ekonomi politiğe, işsizliğe, yoksulluğa, küreselleşmeye bakıyor. Kendi ağzından kendi güncellemesini İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde kalabalığa oynayarak yapıyor."

Oyunda Karl Marx rolünü üstlenen Hamit Demir ise Marx gibi tarihsel bir kişiliği, hem kendi gerçekliğiyle hem de bir fantastik hikâyenin kahramanı olarak Türkiye'de canlandırmanın birçok zorluğu bir arada barındırdığını ifade etti. Demir, "Bu rol, sadece tarihsel bir kişilik olsaydı oynaması daha kolay olurdu hiç kuşkusuz. Ama, hem kendi gerçekliğinde ve hem de bir fantastik hikâye içinde varsayımsal bir rol kişisi olarak düşünüyoruz. Bu zor bir iş. Üstelik bunu, bir de parodiye kaçmadan ciddi bir mizah içinde başarabilmek gerekiyor" diye konuştu.

SEMİH ÇELENK'IN UYARLAYIP YÖNETTİĞİ OYUNUN KONUSU ISE ŞÖYLE:

Karl Marx. Dünyanın tarihine yön vermiş en önemli tarihsel kimliklerinden ve fikirleri üzerinden en çok tartışılan karakterlerinden biri. Marx, ölümünden sonra kendisi hakkında yapılan spekülasyonları ve yanlış anlamaları düzeltmek için kısa bir süreliğine de olsa bu dünyaya geri dönmek üzere dilekçe verir. Öte dünya bürokrasisi tarafından yanlış anlaşılan dilekçesi nedeniyle ölmeden önce yaşadığı yer olan Londra Soho yerine İstanbul Beyoğlu'nda aynı adlı bir eğlence mekanına gönderilir. Kısıtlı bir zaman içinde derdini anlatmak isteyen Marx'ın önüne trafikten, zabıtalara kadar birçok engel çıkar. Ama o yine de kendini doğru anlatmaya ve geldiği zamanı doğru yorumlamaya hatta değişimin işaret fişeğini yakmaya kararlıdır. Marx kendisine tanınan zaman içinde İstiklal Caddesi'nde görevini yerine getirmeye çalışır. Oyunun finalinde, bütün zamanlar için geçerli bir formül gösterir: Çıbanlarınız varmış gibi davranın. Rahatsız oluyorsanız, oturmayın, ayağa kalkın.

Kaynak: Bültenler