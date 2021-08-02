Marvel's Avengers ücretsiz hafta sonu etkinliği oyuncu sayısında ciddi artışa yol açtı!

Marvel's Avengers'ı PC kullanıcılarının ücretsiz oynamasına izin veren Square Enix ve Crystal Dynamics, hafta sonu boyunca oyuncularda ciddi bir artış görüldüğünü duyurdu.

Marvel's Avengers, şu anda devam etmekte olan ücretsiz oynanabilir hafta sonu etkinliği sayesinde yeni oyuncularda büyük bir artış sağladı. Square Enix ve geliştirici Crystal Dynamics, şu anda PC ve PlayStation kullanıcılarının Marvel's Avengers'ı çok oyunculu ve DLC genişlemeleri de dahil olmak üzere, tüm hafta sonu boyunca tamamen ücretsiz olarak deneyimlemeye izin veriyor.

TheGamer'a göre oyuncular, şu anda oynaması ücretsiz olduğu için Marvel's Avengers'a bir şans vermeye başladı. Steam Database verileri, hafta sonu boyunca ücretsiz olarak sunulan Marvel's Avengers'ın kullanıcı sayısında büyük bir artış olduğunu gösteriyor.

Bu hafta sonu ücretsiz deneme süresinden sonra Marvel's Avengers'ı satın almak isteyen oyuncular, oyundaki tüm ilerlemelerini koruyacaklar.