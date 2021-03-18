Marvel Future Fight güncellemesi geliyor:

Marvel evreninin mobil oyunu olan Mervel Future Fight güncellemesi oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Bu güncellemede, yeni bir Süper Kahraman ve çeşitli oyun içi kostümlerle birlikte Yeraltı Dünyasının Efendisi ile cehennem gibi bir arenada mücadele etmeye hazır olun. Mephisto'yu savaşta yenmeye katılan Ajanları özel ödüller bekliyor.

Netmarble'ın popüler mobil oyunu MARVEL Future Fight'a, yeni güncellemeyle yeni bir Baş Düşman geliyor, Marvel'in en ikonik Süper Kötülerinden biri: Şeytani Mephisto.

Bugünden başlayarak, oyuncular bu nam salmış Süper Kötü ile Marvel Future Fight'a en son katılan Süper Kahraman, süper insan gücüne, lazer görüşüne ve uçuş yeteneğine sahip, Ebediler'in lideri Ikaris'in yanında savaşabilecekler. Ek olarak, Korkusuz'un Gözden Düşen, Jessica Jones'un Mücevher, Luke Cage'in Şehir Kostümü ve Demir Yumruk'un orijinal Yaşayan Silah dört yeni Muhafız kostümleri de bugün oyuna gelecek yeniliklerden.

MARVEL FUTURE FIGHT GÜNCELLEMESİ

'Potansiyel Farket' özelliği, aşağıdakileri içeren on karakter için güncellendi:

Ikaris. Kara Kedi, M.O.D.O.K., Luke Cage, Elektra, Jessica Jones, Misty Knight, Cehennem Kedisi, Absorbing Man ve Titania

'Potansiyel Uyandır' özelliği, Jessica Jones, Luke Cage ve Demir Yumruk için güncellendi ve yeni Uyanmış Yetenekler eklendi.

Korkusuz, şimdi Aşama-3'e yükseltilebilir ve yeni nihai yetenekleri var.

MARVEL Future Fight dünya çapında 120 milyonu aşkın oyuncusuyla beşinci yıldönümünü kutluyor. Oyun şu anda bütün dünyada App Store ve Google Play üzerinden mevcut.

NETMARBLE CORPORATION HAKKINDA

Netmarble Corporation, harika mobil oyun deneyimleri sunarak dünyadaki her yaştan izleyiciyi eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore'de kurulan Netmarble, en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biridir ve sürekli olarak dünya çapında en iyi mobil geliştirici ve yayıncılar arasında yer almaktadır. 6.000'den fazla çalışanı ile "Netmarble, Lineage 2: Revolution", "Blade & Soul Revolution", "MARVEL Future Fight", "BTS WORLD", "Paramanya" ve "Seven Knights" gibi en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretmekte ve bunlarla ilgili hizmet vermektedir. Çok oyunculu ücretsiz oyunlar konusunda en iyi mobil oyun geliştiricisi olan Kabam'a, önde gelen gündelik sosyal oyun geliştiricisi Jam City'ye ve müzik yapımcısı, sanatçı ajansı BigHit Entertainment'a en büyük hissedar olan Netmarble, Asya'nın en büyük eğlence şirketi CJ ENM Corporation, Asya'nın en büyük internet şirketi Tencent Holdings ve önde gelen bir MMORPG şirketi olan NCsoft ile stratejik bir ortaklığa sahiptir.

Netmarble'ın İstanbul merkezli ofisi Netmarble Turkey; Paramanya, Wolfteam, MARVEL Future Fight ve Seven Knights gibi başarılı oyunlar için pazarlama, yerelleştirme, halkla ilişkiler, QA ve IT hizmetleri sunar.