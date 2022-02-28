Martta Yeni Bir State of Play Etkinliği Görebiliriz

Söylentiler ve sızıntılar oyun dünyasının vazgeçilmezlerinden. Bu defa ortaya çıkan söylentilere göre PlayStation Mart ayında büyük bir State of Play sunumu gerçekleştirecek.

PlayStation tarafından düzenlenen State of Play konsola gelecek oyunların duyurulduğu ve yeni haberlerin paylaşıldığı bir duyuru etkinliği. PlayStation bu sunumlarda bazen kendi stüdyolarından bazense 3. parti stüdyolardan gelecek olan oyunların duyurusunu yapıyor. Çıkan söylentiler bir süredir sessizliğe gömülen Sony'nin Mart ayında yeni bir State of Play etkinliği ile karşımıza çıkacağı yönünde.

Yaptığı sızıntılarla bilinen Tom Henderson Twitter'da yaptığı paylaşımda "PlayStation Mart'ta bir şeyler yapıyordur herhalde. Pek çok şey durumun böyle olduğuna işaret ediyor " diyerek Mart'ta gerçekleşebilecek bir PlayStation etkinliğine dikkat çekti. Nick Baker da Handerson'ın yaptığı paylaşıma "Evet Mart'ta bir sunumları var. İyi olan bu olsa gerek" yorumunda bulundu. Tıpkı Henderson gibi sızıntılarla bilinen Nick ayrıca XboxEra isimli bir podcastin sunuculuğunu da yapıyor.

Ortada Mart'ta bir etkinliğin olacağına dair söylentiler bulunsa da kimse Nick'in söylediği "İyi olan bu olsa gerek" sözünden bir anlam çıkaramadı. Şimdilik elimizde sunumla alakalı ekstra bir bilgi de bulunmamakta. Ne Sony ne de başka bir kaynak Mart'ta yeni bir etkinlik olacağına dair herhangi bir duyuruda bulunmadı. Sunumun ne zaman olacağı, ne kadar süreceği ve hangi oyunların yer alacağı gibi konularla alakalı elimiz tamamen boş.

Elden Ring Steam En Çok Satanlar Listesine Damga Vurdu

Bununla beraber PlayStation'ın bir süredir sessiz kaldığı ve oyuncuların yeni haberleri merakla beklediği de bir gerçek. Bu etkinlik Mart'ın sonunda çıkış yapacak olan Ghostwire: Tokyo'yu tekrardan gündeme getirmek ve belki bir çıkış fragmanı yayınlamak için güzel bir fikir olabilir. Gerçekten bir sunum olup olmayacağını ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz.

SaveButonu - Gamegar