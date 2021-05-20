Martılardan sonra Kargalar da inci kefali avında

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, martıların yanı sıra kargalar tarafından da avlanmaya başlandı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen, üreme dönemlerinde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, martıların yanı sıra kargalar tarafından da avlanmaya başlandı.

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan ve 15 Nisan-15 Temmuz arası üreme dönemleri olduğu için avlanma yasağı bulunan inci kefalleri bu dönemde Van Gölü'nden çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Üremek için yoğun çaba sarf eden balıklar, Alaska'daki Somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşıyor. Van ekonomisine büyük katkı sağlayan inci kefallerinin üremek için başlattığı bu görsel şölen, her yıl binlerce kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Üreme göçü sırasında balıkların en kolay avlandığı bu dönemde güvenlik güçleri aldıkları önlemlerle kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyor. Balık göçünü fırsata çeviren martılar, göç süresi boyunca derelerde inci kefallerini avlayabilmek için nöbet tutuyor. Bu yıl Karga'lar da martılardan esinlenerek dere kenarına gelerek inci kefali avlayıp ziyafet çekiyor. Martılar gibi balığı tüm olarak yutmasalar da, parça parça yiyerek karınlarını doyuruyorlar.

"BU SENE KARGALARIN DA TIPKI MARTILAR GİBİ BALIK AVLAMAYA BAŞLADIĞINI İZLİYORUZ"

Konuyla ilgili blgi, veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri derelere girdiği zaman bir anda derelerin etrafının şenlendiğini görüyoruz. Martılar, yılanlar, kaplumbağalar adeta insanlar gibi inci kefalini bu canlılar da bekliyor. Önceleri balık yeme görüntülerinde hep martılara hatırlıyorduk. Martılar etrafı şenlendiriyordu. Fakat bu sene kargaların da tıpkı martılar gibi balık avlamaya başladığını şaşkınlıkla izliyoruz. Tabii kimi insanlar şöyle diyor martılar balıkları bitiriyor, martılar balıklarıla avlanıyor balık bitmez mi? Ekolojide insanoğlunun eli müdahale etmediği sürece ekosistem kendi kendini devam ettirir. Yani içerisinde bir dinamik denge içerisinde sonsuza kadar sürü kip gider. Martıların balık yemesi, kargaların balık yemesi balığa zarar vermez, balığı tüketmez. Bu sene renkli görüntüler olaraktan kargaların da balık yemeye başladıklarını gördük ve ayrı bir görsel şölen oluşturmaya başladı" dedi.

(Şükrü Akyüz - Murat Kalkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı